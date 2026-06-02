Débordements après la victoire : 225 gardes à vue, premières condamnations

225 majeurs ont été placés en garde à vue à Paris suite aux débordements après la victoire du Real Madrid. Une quinzaine de personnes devaient être jugées ce lundi en comparution immédiate. Trois prévenus ont été condamnés pour des faits de rébellion, vol et possession d'objets interdits.

Au total, 225 majeurs ont été placés en garde à vue dans la capitale à la suite de débordements survenus après la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions.

Une quinzaine d'entre eux devait être jugée dès ce lundi dans l'une des trois salles du tribunal dédiées aux comparutions immédiates. Une quatrième salle sera ouverte mardi pour faire face à l'afflux de dossiers liés à ces troubles, selon la présidence du tribunal. Critiqué sur le maintien de l'ordre en marge de la finale, le gouvernement tente de justifier son action tout en se défaussant sur les organisateurs.

Le parquet a requis des peines allant de six mois ferme à dix mois de prison avec sursis pour les premiers prévenus, rappelant que l'interdit de s'en prendre aux forces de l'ordre doit être fermement sanctionné. Les profils des prévenus sont divers : certains étaient venus pour faire la fête, d'autres pour commettre des dégradations et des vols. Le tribunal a rendu ses premières décisions ce lundi, marquées par des condamnations exemplaires.

Parmi les cas jugés, celui de Raphaël D., 22 ans, interpellé place Saint-Michel alors qu'il roulait à vélo pour rentrer chez lui après avoir regardé le match avec des amis. Il comparaissait pour outrage et violences sur un policier, le tout en état d'ébriété. Dans le box, il a reconnu avoir fait un doigt d'honneur à des agents après avoir reçu une salve de gaz lacrymogènes.

Mais il a réfuté avoir commis des violences volontaires, expliquant s'être juste débattu pour récupérer ses Airpods, alors qu'on l'avait fait tomber de son vélo. Un des policiers l'ayant interpellé souffre d'une entorse et s'est vu prescrire un arrêt de travail de cinq jours. Le tribunal a requalifié les faits en rébellion, et l'a condamné à douze mois de prison dont six avec sursis. Les six mois ferme pourront être aménagés par un juge de l'application des peines.

Après lui, Hichem S., 20 ans, a été jugé pour le vol du collier d'un supporter de foot qu'il avait pris dans ses bras dans un moment de liesse, ainsi que pour outrage et violence sur un policier. Cet Algérien, qui vit et travaille dans le bâtiment en Espagne, a été arrêté près du Champ-de-Mars après une filature, des agents l'ayant repéré alors qu'il déambulait dans la foule.

Il a affirmé être venu pour faire la fête avec des amis et a reconnu avoir insulté le policier, mais a nié le vol du collier, expliquant que ce dernier avait pu tomber tout seul du cou du supporter lors de leurs accolades. Ces explications n'ont pas convaincu le tribunal : il a été condamné à dix mois de prison avec sursis et à une interdiction du territoire français de cinq ans.

Enfin, Amer K., 18 ans, portant un maillot du PSG, a été jugé pour possession d'objets interdits. Il a été interpellé après qu'aient été retrouvés dans sa voiture une dizaine de mortiers, deux fumigènes, un Taser et deux couteaux. Depuis le box, il a reconnu que tous ces objets étaient dans son véhicule et a expliqué qu'ils étaient destinés à un usage privé. Le président a rappelé qu'un arrêté préfectoral interdit la vente ou la remise de tels articles.

Le jeune homme, qui attend une réponse pour une transformation de son CDD en CDI dans une enseigne de vente en ligne, a écopé de dix mois d'emprisonnement avec sursis et d'une interdiction de porter une arme pendant cinq ans. Ces condamnations interviennent alors que les autorités tentent de répondre aux critiques sur la gestion des foules et la sécurité lors des grands événements sportifs.

Le tribunal a souligné la nécessité de maintenir l'ordre et de protéger les forces de l'ordre, tout en rappelant que la justice doit être rendue de manière équitable. Les débordements après la finale de la Ligue des Champions ont suscité une vive polémique, certains accusant les supporters d'avoir été trop peu encadrés. Le gouvernement, de son côté, promet des mesures renforcées pour les prochains grands rassemblements





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