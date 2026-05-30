Déborah Sierra : un parcours atypique qui mélange la musique classique, la spiritualité et les influences venues du Mexique

Déborah Sierra nous raconte son parcours atypique qui mélange la musique classique, la spiritualité et les influences venues du Mexique. Elle nous parle de son amour pour la médecine chinoise et de la manière dont elle l'a appliquée à sa musique.

Déborah Sierra travaille sur un album qui mélange la musique classique , la spiritualité et les influences venues du Mexique. Pour préparer son album "Au-delà des nuées", elle nous dévoile son parcours atypique.

Elle est artiste-musicienne et professeure de philosophie et de littérature au Mexique et en ligne, ainsi que praticienne en médecine chinoise. Elle mène souvent deux choses à la fois : projet artistique et travail plus formel, et projet musique énergénique, lié à l'air et au souffle, l'orgue. L'invisible est son truc, mais il est difficile de l'unifier avec tout le reste.

Son album va inclure toutes ces disciplines : une partie spirituelle liée à la médecine chinoise, avec les basses vibrations de l'orgue et de la shruti-box, de la musique classique avec un mix de violoncelle et piano, une trame littéraire et un lien avec l'invisible, un peu fantastique, très émotionnel. Elle nous raconte comment elle a développé ces idées et comment elle les a mises en musique.

Elle nous parle de son amour pour la médecine chinoise et de la manière dont elle l'a appliquée à sa musique. Elle nous montre comment elle a utilisé les principes de la médecine chinoise pour créer une atmosphère sonore propice à la relaxation. Elle nous explique comment elle a mis en musique les basses vibrations de l'orgue et de la shruti-box, et comment elle a créé une trame littéraire pour son album.

Elle nous parle de son amour pour la musique classique et de la manière dont elle l'a mélange avec les influences venues du Mexique. Elle nous montre comment elle a utilisé la musique classique pour créer une atmosphère sonore émotionnelle et fantastique. Elle nous raconte comment elle a développé ces idées et comment elle les a mises en musique. Elle nous parle de son parcours atypique et de la manière dont elle a développé ses idées.

Elle nous montre comment elle a utilisé la médecine chinoise pour créer une atmosphère sonore propice à la relaxation et comment elle a mis en musique les basses vibrations de l'orgue et de la shruti-box. Elle nous explique comment elle a créé une trame littéraire pour son album et comment elle a utilisé la musique classique pour créer une atmosphère sonore émotionnelle et fantastique





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