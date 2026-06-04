Débat sur le système des Bleus : Riolo et Tourre s'affrontent

Daniel Riolo et Jean-Louis Tourre débattent du schéma tactique de l'équipe de France face au Sénégal, tandis que les chroniqueurs analysent les performances individuelles lors du match contre la Côte d'Ivoire.

L'émission L'After Foot a récemment été le théâtre d'un vif débat entre Daniel Riolo et Jean-Louis Tourre concernant le système tactique de l'équipe de France.

Alors que l'équipe nationale s'apprête à affronter le Sénégal, la question du schéma à adopter divise les spécialistes. Daniel Riolo s'interroge sur la pérennité du 4-2-3-1, un système qui, selon lui, n'a pas fait ses preuves lors des dernières sorties des Bleus. Il craint que ce dispositif ne soit pas suffisamment solide face à une équipe sénégalaise athlétique et organisée.

En revanche, Jean-Louis Tourre est catégorique : les Bleus débuteront dans ce système face au Sénégal. Il argue que le sélectionneur Didier Deschamps a montré une confiance inébranlable en ce schéma lors des derniers rassemblements, et que les joueurs clés comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann y sont particulièrement à l'aise. Le débat a été animé, les deux chroniqueurs échangeant arguments et contre-arguments pendant plusieurs minutes.

Par ailleurs, l'émission a également consacré un segment à l'évaluation des performances individuelles des joueurs français lors du match amical contre la Côte d'Ivoire. Maxime Chanot n'a pas mâché ses mots en pointant la contre-performance de Theo Hernandez. Le latéral gauche, habituellement fiable, a semblé en dedans, commettant plusieurs erreurs défensives qui ont failli coûter cher. De son côté, Jean-Louis Tourre a estimé qu'Ibrahima Konaté n'a pas marqué de points ce soir-là.

Le défenseur central, pourtant prometteur, a montré quelques signes de fébrilité, notamment dans les duels aériens. En revanche, Daniel Riolo a mis en avant la prestation de Rayan Cherki, le jeune talent de l'Olympique Lyonnais. Selon lui, Cherki a apporté une créativité et une insouciance bienvenues, même si Jean-Louis Tourre a tempéré cet enthousiasme en soulignant que la baisse de régime de l'équipe en seconde période montre l'écart de niveau entre les titulaires et les remplaçants.

Ces analyses contrastées illustrent bien les divergences d'opinions qui font la richesse de L'After Foot. En cette saison anniversaire, L'After Foot célèbre ses 20 ans d'existence. L'émission, qui se targue de dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, a su fidéliser un large public grâce à ses débats passionnés et ses invités prestigieux.

La grille des programmes a été légèrement remaniée pour l'occasion : la première partie de soirée, Génération After, réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission, comme Walid Acherchour ou Kevin Diaz. Ensuite, l'After Live prend le relais les soirs de match, animé par Carine Galli, Nicolas Jamain ou Jean-Louis Tourre. En deuxième partie de nuit, la version originelle de l'After revient avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi.

Ce format historique continue de séduire les auditeurs, avides de réactions à chaud et de débats sans concession. La saison s'annonce riche en émotions et en polémiques, à l'image de ce débat sur le système des Bleus. L'After Foot reste ainsi un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de football, offrant chaque soir une analyse pointue et des échanges parfois houleux mais toujours passionnants.

Les auditeurs peuvent s'attendre à une couverture exhaustive des prochaines rencontres des Bleus, avec des débats qui ne manqueront pas de faire réagir





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Équipe De France Tactique 4-2-3-1 L'after Foot Rayan Cherki Theo Hernandez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Hague : pourquoi la création d’un poste de directeur de cabinet fait débatLa création d’un poste de directeur de cabinet, directement rattaché à la maire, a fait débat lors du conseil municipal de La Hague (Manche), mercredi 27 mai 2026.

Read more »

Génération After débat de l'utilisation de Mbappé et analyse les chances du Maroc au MondialLes chroniqueurs de Génération After sur RMC se sont penchés sur les atouts de Kylian Mbappé en équipe de France et les perspectives du Maroc en Coupe du Monde, tout en évoquant les ambitions de l'OL et les sélections défensives des Bleus.

Read more »

Aymeric Magne, actionnaire et membre du CA du Mans FC, invité de l’After – 03/06L'émission After Foot, qui célèbre ses 20 ans cette saison, propose une soirée spéciale avec des invités prestigieux et des émissions animées par des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After. Les soirs de match, l'After Live s'installe avec des invités tels que Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. La version originale et historique de l'After avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau sera diffusée du dimanche au jeudi à partir de 22h00. Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After' de 20h00 à 22h00. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

Read more »

L'After Foot célèbre ses 20 ans avec des surprises pour les passionnés de footL'After Foot, l'émission de télévision française dédiée au football, célèbre cette année son 20ème anniversaire. Pour l'occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute l'équipe préparent des surprises pour les fans de foot. La soirée commence avec "Génération After", une émission animée par Nicolas Jamain et composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After. Les soirs de match, l'"After Live" s'installe pour vibrer sur les soirées de coupes d'Europe, Ligue 1, Ligue 2, Equipe de France et Coupe de France. En deuxième partie de soirée, la version originelle et historique de l'After prend le relais avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Cette saison est également marquée par l'éclosion de la libre-antenne de l'After, qui permet aux téléspectateurs de participer à l'émission en direct.

Read more »