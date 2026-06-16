Débat sur l'attaque des Bleus : Jean-Louis rappelle le 4 attaquants de 2022, Daniel rétorque que Mbappé a porté l'équipe

Dans l'After Foot, un débat animé oppose Jean-Louis Tourre et Daniel Riolo au sujet du dispositif offensif des Bleus. Jean-Louis évoque le schéma à quatre attaquants de la Coupe du Monde 2022, tandis que Daniel insiste sur le rôle crucial de Kylian Mbappé. Sam Umtiti apporte son analyse et appelle à l'indulgence.

L' After Foot , l'émission phare du football français, a été le théâtre d'un débat passionné entre Jean-Louis Tourre et Daniel Riolo au sujet de la tactique offensive de l'équipe de France.

Jean-Louis a rappelé que lors de la Coupe du Monde 2022, les Bleus alignaient quatre attaquants, un schéma qui avait porté ses fruits jusqu'en finale. Selon lui, cette configuration permettait une grande variété de solutions offensives et mettait en difficulté les défenses adverses. Il a souligné que des joueurs comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé évoluaient ensemble, créant un déséquilibre constant.

Cependant, Daniel Riolo a contre-argumenté avec vigueur, affirmant que c'est avant tout le talent individuel de Mbappé qui avait fait la différence, et non le système. Selon lui, le joueur du Paris Saint-Germain a porté l'équipe à lui tout seul, notamment lors des matchs à élimination directe. Daniel a cité les performances exceptionnelles de Mbappé contre la Pologne et l'Angleterre, où il avait inscrit des buts décisifs.

Il a estimé que sans son génie, la France n'aurait pas atteint la finale. Ce débat a suscité de nombreuses réactions parmi les auditeurs, certains soutenant Jean-Louis sur l'importance du collectif, d'autres appuyant Daniel sur le rôle prépondérant de la star.

Par ailleurs, Sam Umtiti, ancien international français, a apporté son point de vue lors de l'émission. Il a exprimé sa satisfaction quant à la prestation de la charnière centrale composée de Dayot Upamecano et William Saliba, estimant qu'ils formaient un duo solide et complémentaire. Umtiti a également appelé les supporters et les chroniqueurs à faire preuve de plus d'indulgence envers les Bleus, rappelant que la pression médiatique peut être contre-productive.

Il a souligné que l'équipe de France traversait une période de transition et qu'il fallait laisser du temps aux jeunes joueurs pour s'imposer. Le champion du monde 2018 a également loué l'apport de Kylian Mbappé, mais a insisté sur le fait que le collectif restait la clé du succès. Il a mentionné que le schéma à quatre attaquants, évoqué par Jean-Louis, pouvait être efficace si les joueurs étaient bien positionnés et disciplinés.

Umtiti a conclu en disant que l'équipe de France avait les moyens de briller à l'Euro 2024 si elle conservait cet état d'esprit. Enfin, un autre moment fort de l'émission a été l'intervention de Fabrice Hawkins, qui a recueilli les réactions de Didier Deschamps et de Désiré Doué après le match. Deschamps a défendu son choix tactique de jouer avec quatre attaquants, affirmant que cela permettait de mieux exploiter les espaces.

Il a également souligné l'importance de la polyvalence de ses joueurs offensifs. De son côté, Désiré Doué, jeune talent du Stade Rennais, a exprimé sa fierté d'évoluer aux côtés de tels joueurs et a estimé que le système à quatre attaquants lui convenait parfaitement. Sam Umtiti, toujours dans l'émission, a renchéri en déclarant qu'avec quatre attaquants, dès que Michael Olise récupère le ballon, l'équipe peut se montrer très dangereuse.

Ces échanges montrent que le débat sur la composition offensive des Bleus est loin d'être clos et que chaque expert a sa vision. L'After Foot continue ainsi d'alimenter les discussions passionnées des supporters français, en attendant le prochain match de l'équipe de France





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Équipe De France Mbappé Débat Tactique After Foot Coupe Du Monde 2022

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les Bleus : superstar du Mondial - Journal de 13 heures[VIDÉO] extract en streaming sur TF1+ ▶️ 91 - Il fait chaud, très chaud, aussi sur les terrains de la Coupe du monde. Les Français sont à Boston pour leur premier match, ce mardi, contre le Sénégal. Les Bleus sont déjà portés par les supporters, qui n'hésitent pas à venir transpirer à leurs côtés.

Read more »

Mondial 2026 : Deschamps désigne l'Espagne comme grande favorite et affiche l'humilité des BleusEn conférence de presse avant le premier match des Bleus contre le Sénégal, Didier Deschamps a écarté le statut de favori pour la France, invoquant le renouvellement de l'effectif. Il a en revanche désigné l'Espagne, récente championne d'Europe, comme la principale prétendante au titre.

Read more »

L'After Foot : Daniel Riolo dénonce l'hypocrisie autour d'Infantino et les débats sur les BleusDans l'émission L'After Foot, Daniel Riolo critique l'hypocrisie vis-à-vis de Gianni Infantino, tandis que Jean-Louis Tourre analyse la conférence de presse du Sénégal. L'équipe évoque aussi les incertitudes autour des joueurs des Bleus et la visite des locaux de la NBA.

Read more »

Les trois points de Daniel et Flo après la victoire des Bleus face au SénégalDans l'After Foot, Daniel Riolo et Florent Gautreau analysent la victoire de l'équipe de France contre le Sénégal. Daniel met en avant Kylian Mbappé, Flo souligne la prestation d'Olise. Ils plaident pour un retour à trois milieux, mais Jean-Louis Tourre n'est pas d'accord.

Read more »