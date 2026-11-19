Le Premier ministre Pedro Sánchez reconnaît ses erreurs lors du débat face à Alberto Núñez Feijóo. Un moment clé avant les législatives du 29 novembre 2024.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a reconnu publiquement avoir commis des erreurs politiques lors du seul débat télévisé officiel qui l'opposait à son rival de droite Alberto Núñez Feijóo. Cette confrontation directe, cruciale à dix jours des élections législatives du 29 novembre, a été marquée par des attaques virulentes de la part du leader du Parti populaire contre le bilan du gouvernement socialiste.

Pedro Sánchez admet ses faiblesses politiques

Pedro Sánchez a ouvert les débats en acknowledging que son gouvernement n'avait pas été parfait et qu'il avait fait des choix controversés. Il a immédiatement contre-attaqué en soulignant que l'Espagne connaissait des résultats économiques, sociaux et environnementaux sans précédent depuis des décennies. Le chef de l'État socialiste a insisté sur la nécessité de ne pas revenir en arrière et de poursuivre la trajectoire qu'il a définie durant ses huit années au pouvoir.

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Attaques ciblées d'Alberto Núñez Feijóo

Alberto Núñez Feijóo a répondu en accusant Pedro Sánchez d'avoir détruit la classe moyenne espagnole. Il a dénoncé spécifiquement la crise du logement et le pouvoir d'achat en déclin. Le candidat populaire a également invoqué les scandales de corruption impliquant les proches du Premier ministre. Il a mentionné les catastrophes ferroviaires de cette année qui ont fait 115 morts. Il a remis en question la légitimité du gouvernement face à ces défis.

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Rôle central de Vox et Santiago Abascal

Pedro Sánchez a utilisé le débat pour critiquer la coalition potentielle entre le Parti populaire et Vox. Il a cité le président de Vox Santiago Abascal comme responsable des coupes budgétaires passées. La présence de Vox au gouvernement est une possibilité inédite depuis la transition démocratique. Les sondages indiquent que Vox pourrait doubler sa représentation parlementaire actuelle. Cette dynamique influence directement les stratégies de Pedro Sánchez pour former un gouvernement stable.

Enjeux des élections législatives de novembre

Les élections du 29 novembre détermineront la composition du Parlement espagnol. Le Parti populaire est favori sans majorité absolue garantie. Pedro Sánchez tente de consolider sa position face aux forces de gauche en recul. Le débat a mis en lumière les divisions profondes sur la politique économique. Les électeurs sont appelés à choisir entre la continuité et le changement.