De Virgin Megastore à hôtel de standing : la métamorphose de la place Gambetta à Bordeaux

Retour sur l'histoire du Virgin Megastore de Bordeaux, de son ouverture dans les années 1990 à sa fermeture en 2013, en passant par sa transformation en galerie d'art urbain en 2016 et son actuel chantier de conversion en hôtel. Un lieu emblématique qui ne cesse de se réinventer.

L'histoire du Virgin Megastore de Bordeaux , situé place Gambetta, est un véritable feuilleton urbain qui mêle souvenirs commerciaux, culturels et transformations architecturales. Inauguré dans les années 1990, ce vaste espace de vente de musique, livres et produits culturels a rapidement marqué la mémoire collective des Bordelais.

Avec son atrium éclairé par un puits de lumière et ses célèbres ascenseurs vitrés arrondis, le magasin était bien plus qu'un simple commerce : c'était un lieu de rencontre, de découverte et de spectacles. Des showcases d'artistes locaux aux séances de dédicaces, en passant par les lancements d'albums très attendus comme celui de Michael Jackson, le Virgin Megastore vibrait au rythme de la vie culturelle bordelaise.

Pourtant, après plus de deux décennies d'activité, le magasin a fermé ses portes le 12 juin 2013, laissant un vide dans le paysage urbain et affectif de la ville. La fermeture du Virgin Megastore n'a pas signifié la fin de l'immeuble. En avril 2016, le bâtiment a rouvert temporairement pour accueillir la 6e édition de Transfert, un événement d'art urbain qui a transformé les 5 000 m² en une galerie éphémère.

Treize artistes du collectif et dix-sept invités nationaux et internationaux ont investi les lieux, créant des œuvres allant de la toile à l'installation, du figuratif à l'abstrait. Les Bordelais, heureux de redécouvrir ce lieu emblématique fermé depuis trois ans, ont afflué pour voir l'ancien magasin réinvesti par la créativité. Les murs tagués, les structures métalliques apparentes et les espaces désaffectés sont devenus le support d'une expression artistique unique, offrant un voyage au cœur de l'art urbain contemporain.

Cette renaissance temporaire a ravivé l'espoir d'une nouvelle vie pour le bâtiment. Aujourd'hui, l'ancien Virgin Megastore est en pleine mutation. Depuis juillet 2024, un vaste chantier de transformation est mené par l'architecte Michel Pétuaud-Létang pour y construire un hôtel de standing. Le nouveau permis de construire, délivré en 2025, a permis la reprise des travaux de démolition intérieure, ne laissant que la structure de l'édifice.

Les célèbres ascenseurs vitrés, symbole du lieu, pourraient être conservés dans le futur hôtel-restaurant, l'architecte ayant retrouvé l'installateur d'origine. Les photos récentes montrent un chantier impressionnant : anciens escalators réduits en ferraille, murs couverts de tags témoignant d'occupations illégales, et amas de matériaux à évacuer. Malgré le chaos actuel, l'imagination des promoteurs et des architectes laisse entrevoir un hôtel moderne et élégant, qui redonnera vie à cet emplacement privilégié de la place Gambetta.

Ce projet s'inscrit dans la continuité d'un lieu qui n'a cessé de se réinventer, passant du grand magasin Printemps au Virgin Megastore, puis à un espace d'art éphémère, et désormais à un établissement hôtelier. La mémoire collective bordelaise garde une place spéciale pour ce bâtiment, et sa renaissance est attendue avec intérêt





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Virgin Megastore Bordeaux Place Gambetta Hôtel Mutation Urbaine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Musique à Bordeaux : une légende de l’avant-garde japonaise invitée par l’association DédaleL’association bordelaise spécialisée dans les musiques expérimentales invite Otomo Yoshihide vendredi 12 juin à l’Arrache-monde. Une performance en solo alternant guitare bruitiste et platines brutalisées pour n’en tirer qu’un signal électrique brut.

Read more »

Un SDF ivre frappe deux femmes en terrasse à Bordeaux, le cuisinier s’interposeLes victimes ont été attaquées à coups de poing sans raison. L’homme était jugé en comparution immédiate

Read more »

Fête de la musique à Bordeaux : le festival Pagaille invite Kiddy Smile aux QuinconcesLe DJ et militant LGBT + sera la tête d’affiche d’une soirée dansante aux Quinconces le dimanche 21 juin, accompagné de plusieurs autres artistes, notamment Jetlag

Read more »

Inauguration de mobilier urbain rafraîchissant place Ferdinand-Buisson à BordeauxL'Association des bains-douches a inauguré des bancs sous les platanes de la place Ferdinand-Buisson à Bordeaux, dans le cadre de l'appel à projets Métropole rafraîchissante. Ce projet, intitulé 'Auprès de mon arbre, je vivais au frais', vise à créer des zones de convivialité en profitant de l'ombre des arbres. Financé par un budget participatif d'un million d'euros, il fait partie des 13 lauréats retenus par 3 072 votants.

Read more »