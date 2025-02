De professeur d'EPS à l'interim sur le banc du SCA: le parcours fulgurant de Théo Siboul

Théo Siboul, directeur du centre de formation du SCA, a vécu un parcours inattendu. De professeur d'EPS menacé à Albi, il est devenu un élément clé du club. Découvrez son histoire.

Théo Siboul lui-même le disait : « On ne se sait pas de quoi demain sera fait, tout peut arriver. » Il était loin de se douter, il y a encore quatre ans, qu’il se retrouverait à assurer l’intérim sur le banc du SCA pour défier Tarbes, ce vendredi soir, devant plus de 6 000 spectateurs au Stadium. Quatre ans plus tôt, l’actuel directeur du centre de formation des Jaune et Noir était encore… professeur d’EPS dans un collège à Paris.

« J’y ai passé six ans, jusqu’en mai 2021 et le moment où nous avons reçu, dans le collège où j’enseignais, une lettre de menace de mort avec un photomontage de moi avec une cible sur le front, se souvient l’homme aux 32 printemps. J’ai été en dépression, sous antidépresseurs. J’ai été hyper bien accompagné par ma compagne, ma famille, mes amis. Je me suis pris en charge avec une psychologue, je lisais beaucoup et méditais. J’ai eu l’avantage de vite basculer et être dans l’action, c’est pour ça que j’ai cherché à faire des choses en arrivant sur Albi. Le rugby m’a permis de sortir la tête de l’eau. » « Un rêve qui se réalise » Théo Siboul a posé ses valises dans la cité épiscopale en 2021, après cet épisode douloureux. « Je suis venu sur Albi parce que ma compagne, que j’avais rencontrée en région parisienne, est Albigeoise. Elle était redescendue pour monter une boîte sur Toulouse et j’étais en accident de service, explique celui qui a rapidement intégré le Sporting. Je suis très ami avec Romain Lalliard (l’ancien directeur du centre de formation d’Albi). Il m’a dit que le SCA cherchait un entraîneur des cadets et il m’a mis en relation. Ça a matché et j’ai commencé en septembre 2021. En mars 2022, j’ai récupéré l’école de rugby. Et, en fin de saison 2023, j’ai été recruté comme directeur du centre de formation. » Tout s’est donc très rapidement enchaîné pour ce passionné du ballon ovale. « Je vis de ma passion, c’est un rêve qui se réalise. Je suis très heureux comme ça aujourd’hui. Même dans mon temps libre, je regarde du rugby. Je suis un passionné de ce jeu », assure le Gardois de naissance. Des origines qu’il porte fièrement, avec chauvinisme même, lui le natif de Nîmes qui a grandi dans la modeste commune de Montfrin – « Le plus beau village de France et du monde », plaisante-t-il –, située entre la préfecture du Gard et Avignon. Son département adoré, il a dû le quitter pour mener à bien ses études de STAPS à Montpellier, où il a intégré en tant que joueur le centre de formation du MHR – « Je n’ai pas été gardé parce que je n’étais pas assez bon », reconnaît l’ancien demi de mêlée et ouvreur –, avant de porter les couleurs de Drancy. Un club avec lequel il est passé de la Fédérale 3 à la Fédérale 1 en quatre saisons lors de son passage dans la région parisienne. À l’époque, le SCA était bien loin de Théo Siboul. « Il y a quatre ans, si on m’avait dit que j’en serai là aujourd’hui, j’aurais bien rigolé, se marre le technicien occitan. On prévoyait même, avec ma compagne, un voyage de six mois en Asie en mi-temps annualisé. On n’était pas du tout sur les mêmes auspices.





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

SPORT RUGBY SCA THÉO Siboul ALBI FORMATEUR PASSION COURAGE RÉUSSITE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

SCA : Siboul et Roussel, l'intérim dans l'unitéFace à l'incertitude entourant le club, les nouveaux entraîneurs intérims, Théo Siboul et Pierre Roussel, s'efforcent de maintenir l'unité et la motivation. Ils prônent une approche sereine et axée sur les forces du groupe, tandis que les joueurs se préparent à affronter Tarbes devant un public nombreux.

Lire la suite »

SCA : après la fronde, Siboul et Roussel à la barre pour affronter Tarbes devant 6 000 spectateursCet après-midi, c’est Théo Siboul, qui a eu la lourde tâche d’assurer la première conférence de presse depuis la mise à l’écart de Mathieu Bonello et Alexandre Albouy. Vendredi soir, le SCA affronte Tarbes.

Lire la suite »

Nationale : Le SCA veut passer le cap de la maîtrise contre SuresnesUne semaine après sa courte défaite à Narbonne (17-22), le SCA reçoit Suresnes, ce samedi soir (19h30), avec l’objectif d’afficher plus de maîtrise.

Lire la suite »

SCA à Castanet : Le maintien en ligne de mireLe Sporting-Club appaméen, en quête de maintien, se déplace à Castanet pour un match crucial face à des adversaires en difficulté. Les joueurs de Yannick Ricardo, en forme depuis le début de l'année, cherchent à enchaîner et à prendre une longueur d'avance sur leurs poursuivants.

Lire la suite »

SCA Face à Leucate Corbières Méditerranée XV: Un Match Clés pour les Deux ÉquipesLe Sporting Club d'Appamées (SCA) accueille Leucate Corbières Méditerranée XV pour un match crucial en Fédérale B. Les deux équipes en quête de résultats se retrouvent dimanche prochain à Pamiers.

Lire la suite »

Nationale : Le SCA décroche un précieux succès à LangonFace à des Girondins qui n’ont jamais abdiqué, Albi a empoché, ce samedi soir, une victoire qui lui permet de conforter sa place dans le top 6 (20-13).

Lire la suite »