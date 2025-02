De la Boîte de Nuit au Bal de l'Investiture : L'Amour improbable de Donald et Melania Trump

Un récit détaillé du parcours amoureux inattendu de Donald et Melania Trump, depuis leur rencontre dans une boîte de nuit en 1998 jusqu'à leur union et leur ascension politique.

Leur rencontre, dans une boîte de nuit en 1998, semble avoir été un coup de foudre. Quand leurs chemins se croisent, Donald Trump a 52 ans, et Melania Knauss, 28. L’homme d’affaires est déjà millionnaire et a passé la bague au doigt de sa deuxième épouse, Marla Maples, en 1993. Cette nuit-là, au Kit Kat Club, le richissime entrepreneur est accompagné, mais ne peut résister au charme de cette mannequin Slovène dans la fleur de l’âge, célibataire et sans enfant.

Malgré la présence de cette « belle blonde », Melania réussira à attiser la curiosité du magnat de l’immobilier. « Il y avait beaucoup d’animation autour de nous, mais le soin qu’il prenait à se focaliser sur notre discussion m’a donné l’impression d’être le centre de son monde », s’est-elle souvenue dans ses mémoires parues en octobre 2024, comme l’a rapporté Variety. Le divorce de Donald Trump et Marla Maples sera officiel en juin 1999, mais le couple qu’il forme avec Melania s’affichera bien avant lors d’événements mondains. Très vite, la jeune femme devient « Mrs. Trump » aux yeux du monde. De leur rencontre en boîte de nuit au fastueux mariage : itinéraire d’un couple improbable Les années qui suivent, la relation entre Melania et Donald Trump est en dents de scie. Le couple se sépare puis se réconcilie sans cesse, probablement en raison des infidélités passagères du futur président américain. Mais le tandem apparaît régulièrement sur des tapis rouges main dans la main, s’embrassant sur la joue et faisant de grands sourires. Bien moins stoïque qu’aujourd’hui, Melania, qui obtient une carte de résidente permanente aux États-Unis en 2001, semble bel et bien amoureuse du milliardaire. En 2004, près de six ans après leur rencontre, Donald demande sa main à Melania, qui s’apprête à fêter ses 35 ans. Leur union est célébrée en grande pompe, le 22 janvier 2005 à Palm Beach. La mariée arrive dans l’église Bethesda by The Sea vêtue d’une somptueuse robe signée John Galliano pour Dior, estimée entre 100 et 200 000 euros d’après Fashion Network. L’année suivante, leur fils unique Barron naît. Un grand bonheur pour Melania, qui devient officiellement citoyenne américaine en 2006. Donald Trump et Melania jamais aussi proches que pendant les campagnes présidentielles La campagne présidentielle américaine de 2016 marque l’ouverture d’un nouveau chapitre pour les Trump. Se montrant complices et amoureux lors des interviews et des meetings, le couple séduit. Melania admet, dans ses mémoires, que même ses amies pensaient qu’elle avait épousé Donald Trump pour l’argent. Elle assure le contraire depuis toujours. Leur victoire face à Hilary Clinton en novembre 2016 est un tournant. Parcourant le monde en tant que président et First Lady, les Trump jouent le jeu. Leur départ de la Maison-Blanche en 2021 ouvre une période plus sombre de leur histoire. De très rares photos d’eux paraissent pendant quatre ans. Melania n’est pas présente pour soutenir son mari lorsqu’il fait face à la justice pour agression sexuelle et dans l’affaire Stormy Daniels. Elle apparaît aussi très peu à ses côtés les premiers mois de sa campagne présidentielle, au printemps 2024. Mais la tentative d’assassinat à laquelle Donald Trump échappe oblige son épouse à revenir sur le devant de la scène et à se montrer attentive et tendre à ses côtés. Leur come-back réussi à Washington en janvier 2024 soude leur duo. Entre eux, la flamme paraît plus vivace que jamais le soir du bal de l’investiture du chef d’État





