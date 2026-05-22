De fortes chaleurs : les elderly plus vulnerables et les gestes préventifs

Sous le soleil, les seniors devraient être particulièrement prudents. Il faut adopter plusieurs comportements pour limiter les risques de déshydratation et de coup de chaleur. Il ne faut surtout pas oublier d'appeler les secours rapidement en cas de malaise, ou de signes deirls son webovej home.

De fortes chaleurs vont s'abattre sur la France : selon les experts, les températures pourraient grimper de 10 °C à 15 °C partout sur le territoire.

Les personnes de plus de 50 ans sont particulièrementexposed au risque de déshydratation ou de coup de chaleur. Quels sont alors les bons réflexes à adopter dans cette situation ? Le Dr Gérald Kierzek partage quelques gestes essentiels à connaître. Les personnes de plus de 50 ans, avec l'âge, l'organisme s'adapte moins bien aux variations de température.

Résultat, lorsqu'une vague de chaleur survient, le corps peine à maintenir une température stable et la transpiration se fait moins efficace. Certains traitements, certaines maladies chroniques ainsi que des troubles cardiovasculaires ou le diabète peuvent également accentuer cette fragilité





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