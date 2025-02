De Bureaux en Logement : Une Solution Prometteuse pour le Logement en Île-de-France ?

Face à la pénurie de logements en Île-de-France, la transformation de bureaux en logements est une solution envisagée. L'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise en Île-de-France (ORIE) estime que jusqu'à 150 000 logements pourraient être créés à partir des 5,6 millions de mètres carrés d'espaces de travail vacants. Cependant, ce chiffre reste à nuancer car la totalité des bureaux ne peut être convertibles.

Clichy (Hauts-de-Seine). Le pôle Clichy-Saint-Ouen est la zone où l'indicateur de recyclage de bureaux en logements est le plus favorable. Exemple avec ici le projet Boréales à Clichy, livré au 1er semestre 2024.

Et si on transformait des bureaux en logements ? À l’heure où 5,6 millions de mètres carrés d’espaces de travail sont vacants (chiffres d’ImmoStat) en Île-de-France et où il manque au minimum 500 000 logements pour répondre à la demande, cette piste semble être LA bonne idée pour générer de l’offre. Sauf qu’il n’y a pas de phénomène d’ampleur car cette mutation n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Pourtant, dans une étude dévoilée ce mardi, l’Observatoire régional de l’immobilier d’entreprise en Île-de-France (ORIE) estime que jusqu’à 150 000 logements pourraient être créés pour 340 000 personnes si on réalisait 80 % de démolitions partielles ou totales et 20 % de restructurations. Un chiffre choc à relativiser puisqu’il faudrait que la totalité des 5,6 millions de mètres carrés soient convertibles, ce qui est loin d’être le cas.





