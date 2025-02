DAZN sous pression : la Ligue de football française dans une impasse

La plateforme britannique DAZN, diffuseur principal de la Ligue 1, est sous pression pour ne pas avoir atteint l'objectif d'abonnés fixé. Cet échec met en péril la continuité de la diffusion du championnat français. La réunion d'urgence du Conseil d'administration de la LFP ce mercredi pourrait ne mener qu'à un statu quo.

Mardi soir, le président de Brest, Denis Le Saint, tournait encore tout sourire dans les couloirs du stade de Roudourou à Guingamp juste avant d’affronter le PSG en barrage aller (défaite 0-3) de la Ligue des Champions. Dans le même temps, au siège de la Ligue de football professionnel ( LFP ) à Paris, on mettait la dernière main à une convocation en urgence du Conseil d’administration de la Ligue, programmé ce mercredi à 17 h 30.

Urgence, car depuis quelques jours, la LFP a appris que son principal diffuseur, la plateforme britannique DAZN, qui diffuse 8 matchs sur 9 chaque week-end de la Ligue 1, n’arrive pas à remplir ses objectifs. Alors qu’elle cherche 1,5 million d’abonnés pour équilibrer son investissement, elle n’en aurait à mi-saison que 500 000 en portefeuille, et ce en cassant les prix depuis quelques semaines puisque de 39,99 euros par mois sans engagement cet été, on est à moins de 10 euros par mois actuellement pour suivre la fin de la saison 2024-2025.L’objectif de 1,5 million d’abonnés n’est pas atteint. Que ce soit la LFP ou DAZN, les deux parties disposent dans leur contrat d’une clause de sortie fixée en décembre prochain, activable d’un côté comme de l’autre si l’objectif de 1,5 million d’abonnés n’est pas atteint. Mais DAZN fait monter la pression depuis quelques semaines, réclamant une lutte plus intensive contre le piratage, mais aussi plus d’accès aux coulisses des clubs et aux vestiaires pour raconter de l’intérieur ce qui se passe chaque week-end. Des demandes, maintes fois répétées mais que les clubs rechignent à satisfaire, soit par peur du bad buzz, soit par protectionnisme, voire par cynisme. En effet, certains présidents de clubs de Ligue 1 (Lens, Le Havre…) se montrent de plus en plus insatisfaits par la gestion de la LFP où le président Vincent Labrune a pourtant été réélu en septembre dernier à la quasi-unanimité. Ils ont commencé à mettre le nez dans la gestion de la filiale commerciale de la LFP, dont les effectifs et la masse salariale avaient considérablement gonflé avec l’espoir de décrocher le pactole sur les droits TV. Las, la LFP n’a pu arracher à DAZN et Bein Sports qu’un modeste chèque de 400 millions d’euros en moyenne saison, une somme qui doit être redistribuée aux clubs par des versements réguliers. Et ça tombe bien car ce vendredi 14 février, jour de Saint-Valentin, les clubs devaient toucher 24% de leurs droits annuels, soit une enveloppe 56,9 millions d’euros. Or DAZN vient de prévenir la LFP qu’elle entendait renégocier son contrat et menace donc de ne pas verser, ou partiellement, ce qu’elle doit aux clubs ce mois-ci.Ce faisant, elle se mettrait en délicatesse avec son engagement contractuel, mais la LFP peut difficilement lui tordre le bras sous la menace que DAZN fermerait son service en France et conduirait ainsi à une invisibilité quasi totale du championnat de France de football jusqu’à la fin de la saison. Impossible pour la LFP de se retourner en proposant elle-même de diffuser les matchs sur une application maison, faute de temps pour le développement d’une telle solution pourtant envisagée l’été dernier. Quant à DAZN, elle ferait face à de graves problèmes de réputation si elle coupait l’écran du jour au lendemain, et serait vite qualifié de nouveau «Mediapro», avec des milliers d’abonnés à dédommager, alors qu’elle doit promouvoir l’été prochain la première Coupe du monde des clubs dont la plateforme britannique a obtenu l’exclusivité mondiale de la diffusion. Qu’ils le veuillent ou non, la LFP et DAZN sont contraints de finir la saison ensemble. Canal+, toujours sur le banc, patiente. C’est pourquoi la réunion de ce soir, si symbolique et urgente soit elle, ne peut déboucher que sur un statu quo. La LFP demandera à nouveau aux clubs de faire des efforts pour mieux accueillir DAZN dont la production éditoriale s’est tout de même un peu densifiée ces derniers mois avec plus de formats magazine diffusés durant la semaine et les soirs de matchs. La LFP redira qu’elle entend combattre le piratage mais le gendarme de l’audiovisuel, l’Arcom, est au maximum de ses capacités de contrôle et ne disposera pas de rallonge financière pour embaucher davantage en cette période de restriction budgétaire. Quant au président de la Ligue, Vincent Labrune, si controversé soit-il auprès du grand public et de certains présidents de clubs, il conserve des appuis qui le mettent à l’abri d’un putsch. Sa démission est invoquée par certains observateurs qui réclament le retour du diffuseur historique Canal+ (dont Vivendi est l’actionnaire de référence, comme Prisma Media, l’éditeur de Capital)





Ligue 1 DAZN LFP Vincent Labrune Canal+ Football Français

