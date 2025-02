DAZN France Face à la LFP : « Nous N'avons Aucune Intention de Partir »

Le PDG de DAZN France, Brice Daumin, répond à l'assignation en référé de la Ligue de football professionnel (LFP) concernant le paiement d'une échéance financière. Il affirme que la plateforme n'a aucune intention de quitter la France et que la mise sous séquestre de la somme due vise à créer un électrochoc.

Le PDG de DAZN France, Brice Daumin, a réagi à l'assignation en référé de la Ligue de football professionnel ( LFP ) concernant le paiement d'une échéance financière due en février. Il a affirmé à l'AFP que la plateforme « n'a aucune intention de partir ». Daumin a expliqué que la mise sous séquestre de la somme due à la LFP visait à « créer un électrochoc ». Selon lui, cette action judiciaire ne résout pas le problème de fond.

En décembre dernier, DAZN avait rencontré la LFP pour proposer un plan d'action visant à renforcer l'exclusivité de la plateforme, à lutter contre le piratage et à bénéficier d'un meilleur soutien des clubs afin de rendre le produit Ligue 1 plus attractif. Cette proposition incluait la modification du contrat actuel en intégrant une part de paiement fixe et une part variable des droits TV. La LFP n'a cependant pas répondu à cette proposition. Le 5 février, DAZN a payé la moitié du montant dû, soit 35 millions d'euros, et a mis les 35 millions restants sous séquestre en attendant une réponse de la LFP. Brice Daumin refuse de commenter le chiffre d'abonnés actuel de la plateforme, estimé à 500 000, mais a assuré que l'objectif de DAZN n'est pas de quitter la France. Il a déclaré : « Nous n'avons aucune intention de partir. Nous sommes là pour longtemps, comme dans chaque pays où nous avons acquis des droits ».





