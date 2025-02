DAZN et la LFP en Guerre : Le Tribunal de Commerce Entré en Scène

DAZN et la Ligue de Football Professionnelle française sont en pleine guerre juridique après que la plateforme britannique n'a payé qu'une partie de son dû pour février. La LFP a assigné DAZN devant le tribunal de commerce de Paris pour garantir le paiement intégral. Des désaccords persistent quant à la lutte contre le piratage et aux contenus éditoriaux proposés par DAZN.

DAZN , diffuseur de la Ligue 1 , est en conflit ouvert avec la Ligue de Football Professionnelle ( LFP ). Selon L'Equipe, la plateforme britannique n'a réglé qu'une partie de son échéance de février à la LFP , soit 35 millions d'euros, et a mis le reste en séquestre. La LFP a réagi en assignant DAZN devant le tribunal de commerce de Paris pour garantir le paiement intégral de la plateforme.

Le conflit a éclaté après que DAZN a reproché à la LFP de ne pas faire assez pour lutter contre le piratage des matchs de football. Une étude réalisée par l'institut Ipsos a révélé que 55% des spectateurs ayant regardé le match OM-PSG fin octobre avaient utilisé des sources illégales. DAZN a également critiqué le manque d'engagement de certains clubs à participer aux contenus éditoriaux de la plateforme. Le conseil d'administration de la LFP s'est réuni en urgence mercredi pour discuter de la situation des droits TV, alors que plusieurs clubs sont déjà confrontés à des difficultés financières suite à la baisse significative des revenus depuis l'été dernier. Malgré le climat tendu, les deux parties continuent de discuter pour tenter de trouver une solution amiable. Vincent Labrune, président de l'Olympique de Marseille, a déclaré au Parisien en décembre dernier souhaiter le succès de DAZN, tout en reconnaissant que la plateforme avait peut-être été trop ambitieuse au début avec ses tarifs. Le nombre d'abonnés de DAZN se situe actuellement autour de 500 000, loin des 1,5 million visés initialement. Si la plateforme n'atteint pas ce nombre d'abonnés d'ici décembre 2025, elle pourra dénoncer son contrat avec la LFP, qui court jusqu'en 2029.





