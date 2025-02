Dax Relance le Petit Train Touristique après 7 Ans d'Absence

La municipalité de Dax lance un appel à candidatures pour la mise en place d'un nouveau petit train touristique afin de promouvoir les sites historiques et les attractions de la ville. Le projet vise à relancer l'attractivité touristique de Dax et à offrir aux visiteurs une expérience enrichissante.

Dax , une ville thermale renommée, a déjà connu une expérience avec un petit train touristique dans le passé. Comme illustré par une photo datant de 1993, ce train a parcouru les rues de la ville pendant trente ans avant d'être retiré du service en 2018. Aujourd'hui, la municipalité de Dax lance un appel à candidatures pour la mise en place d'un nouveau petit train routier, destiné à promouvoir les sites touristiques de la ville.

L'objectif est de relancer l'attractivité touristique de Dax en offrant aux visiteurs, ainsi qu'aux habitants, un moyen pratique et agréable de découvrir les principaux monuments et attractions de la ville.Le premier Conseil communautaire, tenu le 12 février 2025, a abordé la question de la gestion de cette nouvelle infrastructure. La Délégation de service public (DSP) est actuellement envisagée comme mode de gestion. Les entreprises intéressées ont jusqu'au 24 mars 2025 pour soumettre leurs offres. Le candidat retenu bénéficiera d'une autorisation d'occupation du domaine public pour permettre le stationnement du train afin d'assurer la montée et la descente des passagers. Il devra répondre à des critères précis concernant la viabilité économique du projet, le respect de la législation en vigueur concernant le transport de passagers, les tarifs, la qualité esthétique du projet et son intégration dans l'environnement du centre historique de Dax.La municipalité de Dax aspire à voir le nouveau petit train touristique en service au plus tard le 1er septembre 2025. Le contenu de la visite, qui inclura des sites tels que la Fontaine chaude, l'Atrium, le Splendid, les établissements thermaux et la cathédrale, sera soigneusement élaboré afin de proposer un circuit valorisant les points d'intérêt de la ville. Pour financer l'opération, le futur prestataire devra verser une redevance mensuelle minimum de 250 euros par mois à la municipalité, sans que cette dernière n'assume aucun coût financier. L'expérience passée avec le petit train, exploité par Michel Arrieumerlou pendant près de trente ans, a démontré le potentiel de ce type d'initiative pour promouvoir le tourisme à Dax.





