Dawn Aerospace lève 25 millions de dollars pour son avion spatial réutilisable

La startup néo-zélandaise Dawn Aerospace annonce une levée de fonds de 25 millions de dollars pour accélérer le développement de son avion spatial réutilisable MK-II Aurora et de ses systèmes de propulsion écologiques pour nanosatellites, avec une forte présence à Toulouse.

Dawn Aerospace , une startup néo-zélandaise implantée à Toulouse depuis deux ans, a annoncé ce mardi 16 juin une levée de fonds de 25 millions de dollars.

Ce nouveau tour de table, mené par la société américaine Balerion Space Ventures, fait suite à une précédente levée de 22 millions de dollars en 2022. L'entreprise, fondée en 2017, compte désormais plus de 140 employés répartis entre les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et la France. Cette injection de capital vise à accélérer la mise en service de son avion spatial réutilisable, le MK-II Aurora, ainsi que de ses systèmes de propulsion écologiques dédiés aux nanosatellites.

La filiale toulousaine, ouverte fin 2023, se concentre sur le support client, le développement commercial et la recherche et développement. Le MK-II Aurora se distingue par sa capacité à décoller et atterrir horizontalement sur une piste conventionnelle, sans nécessiter une infrastructure de lancement dédiée. Conçu pour effectuer deux vols par jour jusqu'à 100 km d'altitude, il offre une alternative écoresponsable aux fusées traditionnelles.

L'entreprise souligne qu'il existe des centaines d'aéroports à travers le monde répondant aux exigences de longueur et de largeur nécessaires, élimiant ainsi le besoin de construire de nouvelles pistes spécialisées. Cette approche facilite une exploitation quotidienne potentielle de nombreux avions spatiaux, même depuis des sites moins fréquentés. Cette levée de fonds confirme l'intérêt croissant pour les solutions de transport spatial réutilisable et durable.

Dawn Aerospace prévoit de renforcer sa présence internationale et d'accélérer le développement de sa technologie de propulsion écologique, destinée à la fois aux nanosatellites et à d'autres applications spatiales. En s'appuyant sur son implantation européenne, notamment à Toulouse, la startup vise à devenir un acteur majeur du New Space en proposant des services de lancement flexibles et à moindre impact environnemental





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