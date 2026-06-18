Dawie Groenewald condamné à 120 000 dollars d'amende pour trafic de cornes de rhinocéros

Dawie Groenewald, un organisateur de safaris sud-africain, a été condamné à une amende de 120 000 dollars pour avoir été à la tête d'un trafic de cornes de rhinocéros. Il a conclu un accord avec le procureur après quinze ans de procédure judiciaire. L'Afrique du Sud abrite la plupart des rhinocéros de la planète encore vivants et est un foyer de braconnage alimenté par la demande asiatique. L'argent obtenu grâce à la vente de ces cornes servira à financer la protection de cette espèce menacée d'extinction à cause du braconnage.

Dawie Groenewald , un organisateur de safaris sud-africain, a été condamné à une amende de 120 000 dollars pour avoir été à la tête d'un trafic de cornes de rhinocéros .

Il a conclu un accord avec le procureur après quinze ans de procédure judiciaire. L'Afrique du Sud abrite la plupart des rhinocéros de la planète encore vivants et est un foyer de braconnage alimenté par la demande asiatique. L'argent obtenu grâce à la vente de ces cornes servira à financer la protection de cette espèce menacée d'extinction à cause du braconnage. Dawie Groenewald a également été accusé de trafic de cornes de rhinocéros aux États-Unis en 2014.

Une équipe de vétérinaire a prélevé les ovocytes des deux dernières femelles rhinocéros blanc du Nord pour sauver cette espèce décimée par le braconnage dans les années 1970





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