David Rachline, Maire de Fréjus, Convoqué pour « Prise Illégale d’Intérêts »

Le maire de Fréjus, David Rachline, membre du Rassemblement National, est convoqué devant le tribunal correctionnel de Draguignan le 30 septembre pour suspicion de « prise illégale d’intérêts ». L’affaire concerne les conditions de sa nomination à la tête de deux sociétés d’économie mixte de la ville. David Rachline affirme son innocence et dénonce un acharnement médiatique.

Le maire Rassemblement National de Fréjus , David Rachline , est convoqué devant le tribunal correctionnel de Draguignan (Var) le 30 septembre pour une suspicion de «prise illégale d’intérêts». Cette information a été confirmée lundi par le parquet, corroborant une publication du Nouvel Obs. L’affaire porte sur les conditions de sa nomination à la tête des deux sociétés d’économie mixte, Fréjus Aménagement et Gestion du port de Fréjus , a précisé le procureur de Draguignan, Pierre Couttenier.

David Rachline, maire de Fréjus depuis 2014, s’est exprimé dans un communiqué déclarant être «serein et confiant», dénonçant un «acharnement médiatique» et des «polémiques calomnieuses». Il explique que l’affaire concerne des délibérations du conseil municipal concernant ces deux sociétés d’économie mixte locales, à une époque où la loi n’imposait pas aux élus de se retirer de ces délibérations, considérant qu’ils n’étaient pas en situation de conflit d’intérêts. Selon lui, les accusations sont «contredites par la Chambre régionale des Comptes Paca qui a passé au crible tous les actes de gestion et les marchés publics de la Ville de Fréjus, sans retenir aucune infraction pénale», et dont le rapport «sera rendu public d’ici quelques semaines». Une enquête a été ouverte en décembre 2023 suite à la publication du livre «Les Rapaces» par la journaliste Camille Vigogne Le Coat du Nouvel Obs, mettant en cause sa gestion de cette cité balnéaire de 56 000 habitants. L’édile avait qualifié à l’époque les accusations du livre «de pures inventions relayées par d’anciens collaborateurs éconduits et opposants politiques». À 37 ans, David Rachline a connu une ascension fulgurante au sein du Front National devenu Rassemblement National. Conseiller municipal à 20 ans, il a dirigé le FN de la jeunesse et été directeur de campagne de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2017. Cinq ans plus tard, l’ex-sénateur, réélu à la tête de sa ville dès le premier tour en 2020, est propulsé deuxième vice-président du parti.





Le_Figaro

David Rachline Fréjus Rassemblement National Prise Illégale D’Intérêts Tribunal Correctionnel Affaires Politiques Societe D'economie Mixte

France Dernières Nouvelles, France Actualités

