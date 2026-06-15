David Pujadas sur Léa Salamé au 20 heures : "Cela reste encore perfectible"

David Pujadas a analysé le travail de Léa Salamé au 20 heures de France 2 et a livré son avis sur ce qu'elle peut améliorer. La journaliste a bien fait de prendre le défi de succéder à Anne-Sophie Lapix, mais il y a encore des choses à faire.

David Pujadas a livré son analyse sur le travail de Léa Salamé au 20 heures de France 2 . Selon lui, la journaliste a bien fait de prendre le défi de succéder à Anne-Sophie Lapix, mais il y a encore des choses à améliorer.

Léa Salamé fêtera bientôt sa première année aux commandes du Journal de 20 heures et a déjà été la cible de critiques. Mais David Pujadas a été bienveillant dans son analyse, reconnaissant l'audace de l'animatrice et la bonne intention éditoriale. Il a également souligné que Léa Salamé peut encore améliorer certains détails





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