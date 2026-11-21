Le journaliste de 61 ans David Pujadas confie avoir sacrifié l'éducation de ses deux premières filles pour sa carrière à la télévision, un regret qu'il assume pleinement.

David Pujadas, figure emblématique du journalisme français âgée de soixante-et-onze ans, a livré des confessions intimes lors d'une interview récente. Le chroniqueur a ouvert son cœur sur les lourds sacrifices personnels consentis au cours de sa longue carrière télévisuelle. Il a notamment exprimé son regret d'avoir manqué de présence auprès de ses deux aînées durant leur enfance.

Une confession publique lors de l'émission Clément et Simoncini

David Pujadas était l'invité de l'émission animée par Hugo Clément et Marc Simoncini, diffusée le 18 novembre 2026. Dans le cadre de ce podcast, le journaliste de 61 ans a accepté de revenir sur les aspects les plus sombres de sa vie personnelle. Cette apparition marque un moment rare de vulnérabilité publique pour une personnalité médiatique généralement très mesurée dans ses déclarations officielles.

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Les sacrifices consentis au détriment de la vie familiale

Lorsque la question des renoncements professionnels a été posée, David Pujadas n'a pas hésité une seule seconde à identifier la cible principale de ses regrets. Il a explicitement reconnu avoir sacrifié l'éducation de ses deux premières filles pour consacrer son énergie à ses fonctions journalistiques. Avec le recul, il estime qu'il aurait dû trouver un meilleur équilibre entre ses obligations professionnelles et son rôle de père. Il admet avoir pu être un parent absent, malgré son amour pour les enfants.

La rivalité interne et la démission de Léa Salamé

Cette période de reflection s'inscrit dans un contexte médiatique complexe pour la chaîne France 2. David Pujadas a évoqué la démission de Léa Salamé du journal de 20h, un événement qui a secoué l'antenne. Cette décision a été présentée comme une imposition personnelle par l'animatrice. Ces tensions internes reflètent les défis structurels que traversent les grandes journaux télévisés nationaux face aux changements d'audience et aux attentes du public.

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Des regrets personnels et la figure controversée de Sonia Mabrouk

David Pujadas a également mis en lumière ses propres faiblesses en tant que parent. Il confesse avoir parfois préféré sortir avec ses amis plutôt que de passer du temps avec ses filles. Cette admission est d'autant plus forte qu'il reconnaît avoir été " mauvais " dans ce domaine, malgré son affection sincère. Il a aussi évoqué la figure polarisante de Sonia Mabrouk, dont la présence chez BFMTV a provoqué des mouvements de protestation. Ces grèves concernaient la sécurité des reporters et la crédibilité journalistique de la chaîne.

Une reconstruction familiale et un avenir apaisé

Malgré ces passés douloureux, David Pujadas entretient aujourd'hui des relations très solides avec Esther et Adèle. Pour réparer le temps perdu, il a mis en place une routine familiale où il part en vacances séparément avec chacune de ses filles. Cette stratégie lui permet de partager des moments privilégiés et exclusifs avec elles. Il est également père de deux autres enfants, Adam âgé de 17 ans et Rose âgée de 15 ans. Ces derniers sont nés de son union avec Ingrid Pujadas, une ancienne hôtesse de l'air qu'il a rencontrée pendant un vol. Leur séparation avait été officialisée en mai 2017, marquant la fin d'une époque révolue de leur vie commune.