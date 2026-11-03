David Lisnard se présente à la présidentielle 2027 avec 100.000 adhésions

David Lisnard, maire de Nice et fondateur de Nouvelle Énergie, lance sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Il revendique plus de 100.000 adhésions payantes et 500 parrainages.

David Lisnard, maire de Nice et président de l'Autorité des marchés financiers, officialise sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 sous la bannière de son mouvement Nouvelle Énergie. Il revendique un soutien massif avec plus de 100.000 adhésions payantes et les 500 parrainages requis pour être inscrit sur les listes électorales.

Un mouvement Nouveau Énergie en croissance rapide

Le candidat à la présidentielle affirme avoir franchi le cap symbolique des 100.000 adhésions à son parti Nouveau Énergie. Il déclare que ce chiffre indique qu'il s'est passé quelque chose de significatif dans le paysage politique français. Cette adhésion massive sert de fondement à sa légitimité pour concourir au plus haut poste de l'État.

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Soutiens politiques et stratégies de primaire

David Lisnard reçoit le soutien actif de figures comme Patrick Sébastien, qui frappe à la porte des élections. Il se positionne également comme le candidat le plus proche de Bruno Retailleau, qui a rappelé ses consignes aux forces de l'ordre lors de son mandat de ministre de l'Intérieur. Concernant Édouard Philippe, le candidat Nice dit qu'il ne le soutiendra pas s'il gagne la primaire mais qu'il respectera le résultat si Édouard Philippe remporte ce scrutin interne.

Positionnement sociétal et refus des aristocraties

Dans son programme, David Lisnard se dit pour les élites ouvertes et contre les aristocraties autoproclamées. Il défend également une vision de l'immigration qui ne soit pas stigmatisante, reprenant les propos d'Édouard Philippe sur ce sujet. Il réfute toute accusation d'avantage injuste dans sa campagne, insistant sur la légalité de sa collecte de parrainages.

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Objectifs économiques et ouverture aux talents

Le mouvement Nouveau Énergie prône une économie où le travail est valorisé pour les talents qui l'apportent. David Lisnard, qui a dirigé l'Autorité des marchés financiers, veut transformer cette expertise technique en politique nationale. Il cherche à attirer les citoyens lassés par les traditions politiques tout en maintenant un lien fort avec l'économie réelle et les marchés financiers.

Prochaines étapes pour la campagne 2027

David Lisnard prépare désormais son entrée en lice officielle dans la course à la présidentielle de 2027. Il doit consolider son réseau de 500 parrains et poursuivre sa communication pour atteindre les électeurs indécis. Le mouvement compte sur son ancrage à Nice pour rayonner sur l'ensemble du territoire français jusqu'au jour du vote.