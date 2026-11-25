Le maire de Cannes, candidat à la présidentielle de 2027, conserve la présidence de l'AMF. Cette victoire marque son troisième mandat lors du congrès parisien.

David Lisnard, maire de Cannes et candidat à la présidentielle de 2027, a été réélu à la tête de l'Association des maires de France avec 72 % des voix. Cette victoire s'est produite ce mercredi 25 novembre lors du congrès de l'organisation qui se tenait à Paris. Il s'agit de son troisième mandat consécutif à la présidence de cette structure représentative des collectivités locales. Déjà élu en 2021, puis reconduit en 2023, le fondateur du mouvement Nouvelle Énergie conforte ainsi sa position au sein du paysage politique français.

Un scrutin à 72% contre Philippe Laurent

David Lisnard remporte ce scrutin face à son principal adversaire, Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux dans les Hauts-de-Seine et ancien secrétaire général de l'AMF. L'élection s'est déroulée devant les quelque 34 300 adhérents de l'association présents lors de ce congrès. Philippe Laurent bénéficiait récemment du soutien de plusieurs figures politiques majeures, notamment celui du maire socialiste de Paris, Emmanuel Grégoire, et du maire Horizons d'Angers, Christophe Béchu. Malgré ces soutiens pondérés, la candidate sortante a distancé son challenger avec une marge significative de 72 % des suffrages exprimés.

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Gestion du conflit d'intérêts présidentiel

Cette réélection intervient dans un contexte particulièrement sensible pour David Lisnard en raison de sa double casquette politique. Sa fonction de président de l'AMF combinée à sa candidature pour l'Élysée a suscité des critiques parmi les élus locaux, certains dénonçant un mélange des genres préjudiciable à l'impartialité de l'association. Pour répondre à ces inquiétudes légitimes, le maire de Cannes a précisé qu'il ne participerait pas à l'organisation des auditions des candidats à la présidentielle. Il a souligné qu'il serait lui-même amené à présenter ses propres propositions, créant un conflit potentiel.

Mise en place d'une direction collégiale

David Lisnard a expliqué auprès de BFMTV qu'une direction collégiale assurera la vie de l'association pendant quelques semaines. Cette mesure transitoire, déjà appliquée à plusieurs reprises dans le passé, vise à garantir l'indépendance des processus décisionnels de l'AMF. Le maire de Cannes a confirmé lundi 23 novembre qu'il maintiendrait sa candidature à la présidentielle, quelle que soit l'issue du scrutin à la tête de l'AMF. Cette clarification était essentielle pour rassurer les adhérents sur le respect de l'éthique associative.

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Enjeux stratégiques pour la présidentielle 2027

À quelques mois de l'élection présidentielle, le congrès des maires de France constitue un rendez-vous stratégique majeur pour les prétendants à l'Élysée. De nombreuses personnalités sont attendues dans les allées de la Porte de Versailles, notamment Édouard Philippe, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, Teddy Riner et Dominique de Villepin. Certains de ces candidats sont encore en quête de parrainages nécessaires pour officialiser leur candidature. La victoire de David Lisnard dans cette enceinte renforce sa visibilité et son influence dans la course à la tête de l'État.

Critiques politiques et soutien électoral

Les tensions politiques autour de la présidence de l'AMF ne se limitent pas aux critiques internes. Michaël Delafosse a accusé David Lisnard de vouloir faire un massacre à la tronçonneuse, illustrant la vivacité des débats. Par ailleurs, les interrogations sur les engagements passés et futurs de David Lisnard persistent, notamment concernant son parrainage de 2022 pour Valérie Pécresse. Il a récemment refusé de choisir entre Marine Le Pen et Édouard Philippe en cas de duel au second tour, soulignant la complexité de son positionnement politique pour les échéances à venir.