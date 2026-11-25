David Lisnard conserve la présidence de l'AMF avec 72% des suffrages, affirmant vouloir contrer l'extrême gauche et le RN tout en préparant son projet politique national.

David Lisnard, maire de Nice et figure de premier plan de la vie politique locale française, a officiellement conservé la présidence de l'Association des maires de France. Cette réélection s'est déroulée avec une marge de victoire significative, marquant une nouvelle étape dans le leadership de l'organisation syndicale qui représente les collectivités territoriales du pays.

Un mandat consolidé par une large majorité

Lors du scrutin, David Lisnard a obtenu l'adhésion de 72% des voix exprimées par les membres de l'association. Ce score élevé traduit une confiance solide au sein de la base institutionnelle et confirme sa position dominante à la tête de cette structure majeure. Il qualifie ce résultat du fruit de la mobilisation d'une France du terrain, soulignant ainsi le lien direct avec les élus locaux qui constituent le socle de l'association.

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Une vision politique claire contre les extrêmes

Dans un contexte de fragmentation politique, David Lisnard a précisé sa ligne éditoriale en affirmant sa volonté d'être une alternative crédible. Il déclare explicitement vouloir combattre ardemment l'extrême gauche ainsi que le Rassemblement national (RN), ces deux formations qu'il ne croit pas et contre lesquelles il entend proposer des changements différents. Pour lui, la démocratie française est actuellement en jeu, ce qui confère à ses fonctions une portée stratégique majeure au-delà des simples intérêts locaux.

Un tremplin ou un renforcement des convictions ?

La question du lien entre cette présidence et une éventuelle candidature à la présidentielle de 2027 a été directement abordée. David Lisnard insiste sur le fait qu'il ne voit pas cette fonction comme un simple tremplin politique. Il estime plutôt que cette réélection le renforce dans ses convictions et lui apporte une responsabilité supplémentaire, validant sa légitimité à porter des propositions nationales tout en restant ancré dans la réalité du terrain.

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Des positions divergentes au sein du camp progressiste

Tandis que David Lisnard consolide son autorité, d'autres acteurs du paysage politique expriment des nuances concernant l'unité de la droite et du centre. Julie Boillot, porte-parole d'Édouard Philippe, a indiqué ressentir que la ligne politique n'était pas uniforme pour tous les membres de cette famille idéologique. Cette observation suggère que des débats internes persistent sur la stratégie à adopter face aux défis actuels.

La situation politique se précise fin janvier

Parallèlement à ces developments institutionnels, François Hollande, l'ancien président de la République, prépare ses propres mouvements. Bien qu'il ne soit pas encore candidat, il réunit environ 200 personnes dans son quartier général parisien. Il anticipe que la situation politique se décantera véritablement à la fin du mois de janvier. Cette période charnière devrait voir se clarifier les forces en présence en vue du scrutin présidentiel prochain.