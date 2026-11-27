Le candidat David Lisnard propose de louer des cellules à l'étranger pour traiter le manque de 30 000 places. Il vise une économie budgétaire face à la surpopulation.

David Lisnard, maire de Cannes et candidat à la présidentielle sous les couleurs du parti Nouvelle Énergie, dévoile une proposition audacieuse pour répondre à la crise carcérale en France. Face au manque criant de 30 000 places de prison, le homme politique suggère d'exporter certains détenus dangereux dans des établissements pénitentiaires étrangers, notamment aux Pays-Bas. Cette mesure vise à désengorger les locaux français sans attendre la construction de nouvelles infrastructures.

Stratégie de location cellulaire à l'étranger

La proposition centrale de David Lisnard repose sur la location de cellules disponibles dans d'autres pays européens. Il estime qu'il est possible de conclure des accords financiers avec des États partenaires comme les Pays-Bas pour y accueillir des délinquants dangereux. Cette approche permettrait d'incarcérer immédiatement ces individus sans passer par les longs délais administratifs et techniques liés à la construction de nouveaux centres de détention sur le sol français.

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Coût élevé et solution budgétaire

David Lisnard souligne le poids financier imposé au contribuable pour chaque journée de détention. Selon ses calculs, une place de prison coûte 130 euros par jour au contribuable. En louant des cellules à l'étranger, le candidat espère obtenir un tarif inférieur, générant ainsi une économie budgétaire significative. Il considère que cette dépense est amortissable car elle permet de lutter efficacement contre l'insécurité tout en optimisant les parcs de places disponibles dans les pays partenaires.

Investissement massif pour 20 000 places

Outre la solution internationale, David Lisnard défend un programme ambitieux de création de 20 000 places de prison supplémentaires en France. Il évalue le coût unitaire de chaque cellule nouvelle à 400 000 euros, ce qui représente un investissement total de 8 milliards d'euros. Le candidat argumente que cet investissement est nécessaire pour corriger la surpopulation carcérale actuelle et assurer une sécurité publique durable sur le territoire national.

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Prévention versus répression sécuritaire

Le candidat de Nouvelle Énergie établit un parallèle direct entre les moyens alloués à la lutte contre l'insécurité et les coûts du désordre social. Il avance que c'est le désordre qui coûte cher, et non les moyens déployés pour le combattre. David Lisnard cite une statistique selon laquelle 1 euro investi dans la prévention équivaut à 10 euros économisés sur la thérapie ou les suites judiciaires. Cette vision place la répression et la prévention comme deux piliers indissociables de sa stratégie.

Pression fiscale et opposition aux nouvelles taxes

En parallèle de ses propositions sécuritaires, David Lisnard maintient sa position ferme contre toute augmentation des prélèvements obligatoires. Il qualifie la France de détentrice du record du monde de l'impôt et des charges. Le maire de Cannes s'oppose catégoriquement à l'instauration de nouvelles taxes, affirmant que la capacité de l'État à financer ses politiques de sécurité ne doit pas reposer sur un alourdissement supplémentaire de la pression fiscale sur les citoyens et les entreprises.