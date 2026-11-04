David Lisnard : Nouvelle Énergie dépasse Les Républicains en adhésions

Avec plus de 110 000 adhérents, le parti de David Lisnard devance LR. Analyse de la stratégie territoriale et des perspectives pour la présidentielle 2027.

La dynamique politique française subit un bouleversement majeur avec l'ascension rapide de David Lisnard dans la course à la présidence de la République pour l'élection de 2027. Le maire de Cannes, fondateur du mouvement Nouvelle Énergie, vient de franchir un cap symbolique et structurel décisif. Son parti affiche désormais près de 110 000 adhérents payants sur son site internet, consolidant ainsi sa position comme la deuxième force politique du pays en termes d'adhésions formelles.

Une croissance record derrière le RN

Ce chiffre d'affaires militant place Nouvelle Énergie juste derrière le Rassemblement national, qui conserve la première place, mais devant son ancien groupe parlementaire Les Républicains. Ces derniers comptaient environ 75 000 membres au printemps dernier, selon les données disponibles. Cette progression fulgurante contraste avec la stagnation ou le déclin observé chez d'autres formations traditionnelles. En comparaison, La France insoumise ne compte pas d'adhésions payantes dans ses effectifs, ce qui rend la métrique utilisée par Lisnard encore plus distinctive dans le paysage associatif français actuel.

Also read David Lisnard Nouvelle Energie 2027 : Parrainages et Soutiens

Surprise stratégique et validation terrain

David Lisnard avoue lui-même être surpris par cette ampleur de mobilisation. Initialement, il visait un objectif modeste de 60 000 membres pour la fin de l'année civile. Il a ensuite relevé cette cible à 100 000 pour Noël, prévoyant une atteinte deux mois après la date prévue. Son équipe de campagne souligne que ces adhésions sont obligatoirement payantes, avec un minimum requis de 20 euros par personne. Cette exigence financière vise à garantir un engagement réel des sympathisants, distinguant ainsi les simples soutiens numériques des militants actifs.

Scepticisme des cadres républicains

Cette accélération suscite néanmoins des interrogations au sein de la droite traditionnelle. Un cadre des Républicains exprime des doutes, qualifiant cette montée en puissance de simple storytelling plutôt que d'un ancrage profond. Il note que la désaffection générale envers les partis politiques rend improbable un passage de 30 000 à plus de 100 000 membres en si peu de temps sans mécanismes de rétention solides. Ces critiques reflètent une certaine méfiance face à la nature digitale et virale de cette campagne, bien que les résultats chiffrés soient indéniables.

Advertisement

Maillage territorial et relais nationaux

Pour transformer cet élan numérique en pouvoir politique concret, David Lisnard intensifie son travail sur le terrain. La députée Alexandra Martin, qui siège sous les couleurs de Nouvelle Énergie tout en étant membre du groupe Les Républicains, met en avant un maillage très fin. Le mouvement dispose de 200 relais actifs sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les Outre-Mer et auprès des Français de l'étranger. Cette structure permet une proximité directe avec les électeurs locaux, transposant à l'échelle nationale la stratégie victorieuse mise en place en 2014 pour la mairie de Cannes.

Réunions publiques et meeting de Lyon

L'ancrage physique se confirme par des rassemblements réussis. À Benfeld dans le Bas-Rhin en septembre, plus de 1 000 personnes ont participé à une réunion publique, une affluence jugée exceptionnelle par les observateurs de LR. Pour marquer le coup, David Lisnard a annoncé un grand meeting prévu le dimanche 13 décembre à Lyon. L'événement se tiendra dans une salle pouvant accueillir 3 000 personnes, illustrant la capacité du candidat à mobiliser des foules importantes hors de son fief niçois.

Dynamique sondagière et rupture avec LR

Les indicateurs d'opinion confirment cette momentum. Selon une enquête Ifop publiée mardi pour LCI, David Lisnard arrive en tête dans toutes les configurations testées depuis un mois, devançant notamment Bruno Retailleau, le candidat des Républicains. Ce succès intervient après que Lisnard a claqué la porte des Républicains au printemps, suite au refus de leur organisation d'une primaire interne. Il capitalise ainsi sur une image de nouveauté et de radicalité économique libérale, attirant l'attention de parlementaires curieux comme Élisabeth de Maistre ou Ian Boucard.