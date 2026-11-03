David Lisnard: Le candidat Nouvelle Énergie affiche sa confiance en 2027

David Lisnard, tête de liste de Nouvelle Énergie, présente son programme social et ses soutiens politiques pour la présidentielle 2027.

David Lisnard, candidat de Nouvelle Énergie à l'élection présidentielle de 2027, a tenu à clarifier sa position politique et ses ambitions pour les prochaines échéances électorales. Le maire de Nice a confirmé avoir recueilli les 500 parrainages nécessaires à sa candidature, tout en réfutant toute accusation de favoritisme liée à ses fonctions.

Bruno Retailleau et l'identité nationale

David Lisnard a exprimé sa proximité idéologique avec Bruno Retailleau, candidat des Républicains. Il cite l'ex-ministre de l'Intérieur pour illustrer la fermeté exigée face aux troubles. Le candidat souligne que la sécurité des citoyens ne doit jamais être négociée ou laissée à l'appréciation des forces de l'ordre selon des critères flous.

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Une adhésion massive pour Nouvelle Énergie

Le mouvement politique fondé par David Lisnard revendique plus de 100 000 adhésions payantes à ce jour. Ce chiffre record confirme l'ampleur de la mobilisation citoyenne derrière ce projet politique alternatif. Il décrit ce succès comme le signe d'un changement profond dans le paysage politique français actuel.

Soutiens culturels et alliance future

L'artiste Patrick Sébastien a apporté son soutien officiel à la campagne de David Lisnard. Le candidat se dit ravi de cette alliance qui donne une visibilité culturelle à son mouvement. Concernant Édouard Philippe, il précise qu'il ne le soutiendra pas s'il remporte la primaire, tout en promettant de respecter son choix démocratique.

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Le modèle social de Nouvelle Énergie

Sur le plan économique, David Lisnard prône un modèle basé sur les méritocraties ouvertes. Il s'oppose formellement aux aristocraties autoproclamées qui dominent certains secteurs. Sa vision repose sur l'idée que les élites doivent rester accessibles et dynamiques au service de la nation.

Clarification sur les parrainages officiels

David Lisnard a dû répondre aux critiques sur son statut de président de l'AMF. Il assure que l'obtention des 500 parrainages s'est faite dans le strict respect des règles électorales. Aucune avance indue n'a été accordée ou reçue durant cette procédure administrative essentielle.