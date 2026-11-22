Le maire de Cannes David Lisnard définit son rôle dans la primaire de la droite et du centre de 2027. Il y voit un moyen stratégique d'éliminer les candidats macronistes.

Le maire de Cannes, David Lisnard, a clarifié sa vision stratégique pour la primaire de la droite et du centre prévue en 2027. Dans une déclaration publique, il qualifie ce scrutin d'électif comme étant le pré-premier tour de la présidentielle. Son objectif affiché est clair : éliminer les candidats macronistes avant que le vote populaire ne se concrétise.

Stratégie d'exclusion des macronistes

David Lisnard insiste sur la nécessité de filtrer les forces politiques avant l'élection finale. Il déclare explicitement s'agir d'éliminer les macronistes et les candidats qui dispersent des voix avant le premier tour. Cette approche vise à consolider le paysage politique pour éviter la fragmentation au moment décisif du scrutin présidentiel.

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Cette position a été exprimée lors d'un entretien accordé au Journal du Dimanche. Le maire de Cannes réitère ainsi son rôle de censeur politique. Il souhaite que la primaire serve de barrière sélective contre l'influence du mouvement politique mené par Gabriel Attal.

Conditions irréalisables pour la participation

En raison de sa récente percée dans les sondages, David Lisnard fait face à des accusations contradictoires. Certains soupçonnent le candidat libéral de ne plus vouloir la tenue de cette primaire, bien qu'il l'ait toujours réclamée par le passé. Il pose cependant deux conditions jugées pratiquement irréalisables par ses observateurs politiques.

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La première condition est la participation obligatoire d'Edouard Philippe. Celui-ci refuse catégoriquement toute implication dans ce type de scrutin. La seconde condition concerne la présence d'Eric Zemmour, dont la candidature serait un casus belli pour Gabriel Attal et son mouvement.

Le candidat juge indispensable la participation de son rival Edouard Philippe à une primaire de la droite et du centre. Sans lui, il estime que nous aurions tous les inconvénients d'une primaire sans l'avantage d'une vraie sélection. Il ajoute que Reconquête devrait aussi pouvoir concourir s'il en respecte les conditions d'accès.

Alliances et ruptures politiques futures

Après une rencontre récente avec les équipes de Gabriel Attal et Bruno Retailleau, David Lisnard a clarifié ses intentions de gouvernance. Il ne demandera d'ailleurs pas à Gabriel Attal de le soutenir s'il l'emporte. Il explique ne pas vouloir se compromettre avec des gens avec lesquels il ne gouvernera pas.

En revanche, le maire de Cannes se dit proche de Bruno Retailleau, le président du parti Les Républicains. Il estime que nous pourrions travailler ensemble dans le cadre d'une coalition. Cette position contraste avec sa relation distante envers le mouvement de Gabriel Attal.

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Accusé par ses concurrents d'être favorable à l'union des droites, comme Eric Ciotti, il exclut de participer à un gouvernement de Marine Le Pen. Il justifie cette position en indiquant qu'économiquement nous sommes aux antipodes. Il juge qu'Eric Ciotti devrait casser son alliance avec le RN s'il était en phase avec ses convictions qu'il dit libérales.

Impact sur la campagne présidentielle

Cette déclaration ne devrait pas faciliter la tenue de ce scrutin déjà très hypothétique. La stratégie de David Lisnard vise à redéfinir les règles du jeu politique pour 2027. En exigeant la participation de figures comme Edouard Philippe et Eric Zemmour, il complexifie les négociations internes.

Le candidat accélère sa campagne présidentielle avec une hausse des adhésions. Il organise également un grand meeting à Lyon en décembre. Ces actions visent à consolider sa base électorale tout en maintenant sa pression sur les autres acteurs de la droite et du centre.