David Lisnard propose une primaire incluant Éric Zemmour, provoquant le veto ferme de François Bayrou qui dénonce un rejet des principes fondateurs du projet de centre-droite.

Le maire de Cannes David Lisnard, candidat de Nouvelle Énergie à la présidentielle, a ouvertement défendu mardi l'élargissement de la primaire de la droite et du centre pour y inclure explicitement le candidat Reconquête Éric Zemmour. Cette proposition intervient dans un contexte de tensions politiques aiguës concernant la formation d'une coalition républicaine avant l'élection présidentielle de 2027.

La proposition d'un périmètre large de David Lisnard

Dévoilant sa stratégie lors d'une intervention sur BFMTV ce dimanche, David Lisnard a estimé qu'il était impératif de sélectionner le candidat unique parmi l'ensemble des figures qui se réclament de la droite française. Il qualifie cette approche d'un véritable quart de finale politique nécessaire pour réduire le champ des possibles avant le scrutin final. Le maire de Cannes se défend d'être un fanatique de la procédure primaire, expliquant que la question ne se serait pas posée s'il existait un leader naturel, similaire à Nicolas Sarkozy en 2007. Pour David Lisnard, il ne convient pas de définir un périmètre restrictif tant que les participants adhèrent aux valeurs de la droite. Il précise même souhaiter éliminer Éric Zemmour de la compétition politique générale, mais ne s'oppose en aucun cas à la participation de ce dernier au processus primaire.

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Le rejet catégorique de François Bayrou et du Modem

François Bayrou, ancien Premier ministre et président du Modem, a vigoureusement critiqué cette orientation mardi matin sur Franceinfo, affirmant que la primaire actuelle va à l'encontre des principes fixés initialement. Il accuse David Lisnard d'introduire l'extrême droite dans ce projet en y incluant Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. François Bayrou rappelle que Nicolas Dupont-Aignan souhaitait être le Premier ministre de Marine Le Pen et que les thèses d'Éric Zemmour, fondées sur la race et la religion, dépassent même le cadre de l'extrême droite traditionnelle. Selon l'ancien chef du gouvernement, le projet primaire est mort-né car il a été compromis par ceux qui n'ont pas respecté ses fondamentaux.

L'alerte rouge pour la démocratie selon François Bayrou

La vision de François Bayrou suppose que la primaire doit s'étendre sur le grand fleuve central allant des sociaux-démocrates aux gaullistes en passant par le centre. Il estime qu'il faut que les porteurs de courants politiques ayant exercé des responsabilités s'assoient autour de la table pour décider ensemble de ce qu'il faut faire et s'accorder sur un nom. Pour François Bayrou, une telle primaire serait la seule issue pour échapper à un péril mortel que représenterait un duel au second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Il déclare qu'il y a une alerte rouge pour la démocratie en France, avec la perspective ou la probabilité d'un deuxième tour mortel pour le pays, les menaces étant impossibles à envisager pour l'un ou l'autre des extrêmes.

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Impact politique et prochaines étapes du processus

Ce désaccord majeur illustre la fragmentation actuelle du centre-droit et de la droite française en vue de la présidentielle de 2027. La situation est d'autant plus tendue que la nouvelle réunion entre les équipes de Gabriel Attal, David Lisnard et Bruno Retailleau a été reportée. Ces éléments soulignent les défis immenses auxquels font face les forces républicaines face à la montée des extrêmes et à la nécessité de construire des alliances solides. Les observateurs politiques suivent de près ces interactions pour anticiper la configuration du paysage électoral français.

Contexte élargi des tensions politiques en France

Les tensions politiques en France ne se limitent pas à la primaire de la droite et du centre. Le Rassemblement national, dirigé par Jordan Bardella, annonce que sa première mesure sera la dissolution des groupuscules d'ultragauche et d'ultradroite prônant la violence. Marine Le Pen, quant à elle, n'aurait pas encore réuni les 500 parrainages nécessaires, selon Edwige Diaz. Ces multiples facettes de la vie politique française montrent la complexité de la préparation de la présidentielle de 2027 et la nécessité de clarifier les positions de tous les acteurs politiques majeurs pour éviter une impasse ou une polarisation excessive de l'électorat.