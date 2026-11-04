David Lisnard confronté à la fronde de l'AMF et de la présidentielle

La double candidature de David Lisnard à l'AMF et à la présidentielle suscite une forte opposition au sein de l'association des maires.

David Lisnard, maire de Cannes et figure de proue du mouvement Nouvelle Énergie, fait face à une crise majeure au sein de l'Association des maires de France ( AMF). Son intention de briguer un nouveau mandat à la tête de l'association tout en se présentant à la présidentielle de 2027 provoque des tensions croissantes parmi les élus locaux.

Incompatibilité des mandats et critiques internes

Cette double ambition électorale, dont l'élection de l'AMF est prévue les 23 et 24 novembre, est vivement contestée par une partie de ses pairs. Plusieurs élus, y compris dans son propre camp politique, dénoncent ce qu'ils perçoivent comme un " mélange des genres " dangereux. Ils craignent que la présidence de l'AMF ne soit utilisée comme un tremplin ou un plan de secours pour sa campagne à l'Élysée, compromettant ainsi l'indépendance de l'association.

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Prises de position jugées partisanes et confuses

Les tensions se sont accrues après les déclarations de David Lisnard lors d'une visite à Limoges le 18 octobre, en soutien au maire LR Guillaume Guérin suite à l'incendie de l'hôtel de ville. Jean-François Debat, maire socialiste de Bourg-en-Bresse, et André Laignel, premier vice-président de l'AMF, ont adressé un courrier le 21 octobre au maire de Cannes. Ils lui reprochent d'avoir dépassé le cadre transpartisan de l'AMF au profit de celui du candidat présidentiel, appelant à plus de retenue pour éviter toute confusion entre les deux fonctions.

Opposition structurée et soutien à Philippe Laurent

Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux et candidat à la présidence de l'AMF, refuse catégoriquement cette dualité. Il affirme qu'il ne peut y avoir de double candidature, considérant l'AMF comme un outil politique indigne d'un candidat à la présidence. Stéphane Le Foll, maire du Mans et ancien ministre, a déjà annoncé son soutien à Philippe Laurent. Ce dernier accuse David Lisnard d'avoir préparé son " orbite présidentielle " depuis l'AMF et prédit une alliance future avec Marine Le Pen et Éric Ciotti.

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Dénonciation des propos polémiques et demandes de démission

Une lettre ouverte rendue publique le 29 octobre par une cinquantaine d'élus ajoute une nouvelle dimension au conflit. Philippe Brugère, maire PS de Meymac, et Olivier Cagnon, maire divers gauche de Felletin, contestent les propos de David Lisnard concernant des prétendus " camps d'entraînements terroristes " sur le plateau de Millevaches. Ils lui demandent de retirer ses déclarations et de démissionner, l'invitant formellement à choisir entre la présidence de l'AMF et sa campagne présidentielle.

Résistance de David Lisnard et division au sein des rangs

Malgré ces critiques, David Lisnard maintient que les rôles sont clairement séparés. Il estime que l'immense majorité des élus reste en phase avec son action à la tête de l'association. Des soutiens comme Stéphanie Von Euw, maire LR de Pontoise, voient ces critiques comme le signe qu'il bouscule le paysage présidentiel. Cependant, la situation crée un malaise profond, certains cadres LR admettant que les propos du maire de Cannes ne passent pas, renforçant ainsi la fracture au sein de la droite locale.