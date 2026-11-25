David Lisnard tente un troisième mandat à l'AMF alors que sa campagne présidentielle crée des frictions avec le PS et Édouard Philippe.

David Lisnard, maire de Cannes, est en lice mercredi pour un troisième mandat à la tête de l'Association des maires de France. Le candidat, également en course pour l'Élysée, vise à consolider son positionnement politique tout en dirigeant cette institution influente.

Déroulement du scrutin et enjeux électoraux

Le vote de l'Association des maires de France a débuté lundi pour se conclure mercredi vers 14h00. David Lisnard cherche à reconduire sa présidence après deux mandants réussis, en 2019 et 2023. Il affronte à nouveau Philippe Laurent, le maire centriste de Sceaux, lors de ce scrutin qui opposera deux figures majeures du paysage municipal français.

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La participation devrait être significative parmi les membres encartés. Seuls 2.000 des plus de 34.000 maires adhérents sont effectivement inscrits dans l'association, selon les chiffres transmis par l'organisation. Les acteurs s'attendent à une mobilisation forte des élus locaux pour désigner le prochain président de cette fédération départementale et communale.

Positionnements politiques et fractures partisanes

La candidature de David Lisnard à la présidentielle a créé des tensions avec plusieurs partis politiques. Le Parti socialiste a annoncé il y a deux semaines qu'il ne soutiendrait pas le maire de Cannes. Cette décision fait suite aux propos du candidat sur la répression des Algériens le 17 octobre 1961, où il a déclaré s'en moquer lors d'un débat télévisé il y a un mois.

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David Lisnard a depuis expliqué son positionnement, affirmant refuser que ce drame historique soit instrumentalisé pour justifier les violences des manifestations pour le pouvoir d'achat du 17 octobre récent. Néanmoins, cet incident constitue un point de bascule dans la perception de sa candidature selon l'entourage de Philippe Laurent.

Édouard Philippe, figure du bloc central, a déclaré mardi avoir voté pour David Lisnard, le considérant comme un bon président des maires. Cependant, il a simultanément critiqué le candidat de Nouvelle Énergie, déclarant que sa droite est étanche avec l'extrême droite. Édouard Philippe a proposé un débat pour éclaircir leurs désaccords sur la porosité politique revendiquée par son rival.

Stratégies de campagne et gouvernance future

Philippe Laurent attaque directement David Lisnard sur l'incompatibilité supposée entre sa candidature à l'Élysée et sa présidence de l'AMF. Le maire de Sceaux assure qu'il sera un président à 100% de l'institution. Il plaide pour une AMF qui se situe au-dessus des enjeux électoraux, notamment les élections présidentielles et législatives de l'année prochaine.

David Lisnard promet de se mettre en déport pendant la campagne présidentielle s'il est reconduit. Il envisage de laisser l'association entre les mains d'une direction collégiale. Son discours insiste sur la voix du terrain et du concret pour faire gagner les communes et la France.

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L'entourage de David Lisnard réfute tout lien de cause à effet entre les deux compétitions. Il est confirmé que même en cas d'échec à la tête de l'AMF, le maire de Cannes continuera à tenter de faire gagner ses idées à la présidentielle. Le résultat final de ce scrutin local aura des répercussions symboliques sur sa trajectoire politique nationale.