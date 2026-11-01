David Lisnard affirme qu'il ne gouvernera pas avec le RN, alors que la droite et le centre débattent d'une primaire pour la présidentielle 2027.

Le candidat à l'élection présidentielle David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, a assuré ce dimanche 1er novembre qu'il ne gouvernerait pas avec le Rassemblement national (RN). Il répondait à des personnalités de la droite et du centre qui l'accusent d'entretenir une proximité avec l'extrême droite, dans le cadre de la préparation de la présidentielle 2027.

Cette accusation alimente le refus de Marc Fesneau d'inclure David Lisnard dans l'éventuelle primaire de la droite et du centre. Le député Modem plaide pour une primaire allant des sociaux-démocrates à la droite républicaine, sans l'édile de Cannes.

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Une primaire de la droite et du centre contestée

La question du périmètre de cette primaire agite les débats depuis plusieurs semaines. Il s'agit de savoir jusqu'où elle doit aller vers le centre-gauche, et jusqu'où vers la droite, un point sur lequel les responsables de ces formations ne s'accordent pas.

David Lisnard a longtemps plaidé pour une primaire allant du centre-droit à Sarah Knafo. Dans sa publication de ce dimanche, il a répondu indirectement à Marc Fesneau, en critiquant ceux qui cherchent un prétexte pour ne pas organiser cette primaire.

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Il a également invité Édouard Philippe, qu'il présente comme le dernier à refuser cette primaire, à indiquer clairement son périmètre. Le maire du Havre reste favori de la droite et du centre, malgré une baisse dans les sondages.

Les critiques venues de la droite

Sur le plateau de BFMTV, ce dimanche, le maire LR de Meaux Jean-François Copé a déclaré que David Lisnard n'était pas très clair sur son positionnement vis-à-vis du RN. Il estime également qu'il n'y aura pas de primaire de la droite et du centre en vue de la présidentielle 2027, car personne ne s'accorde sur ce point.

Jean-François Copé a par ailleurs jugé qu'Édouard Philippe était au-dessus de tous les autres candidats à droite. Ces prises de position montrent que le débat sur l'union des candidats reste ouvert au sein de la droite et du centre.

Les prochaines échéances pour les candidats

Édouard Philippe doit s'exprimer ce dimanche au journal de 20H00 de TF1, où il est attendu sur sa position concernant une éventuelle primaire. Il est pressé par de nombreuses personnalités de son camp d'accepter de se soumettre à ce type de scrutin.

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Dans le même temps, la candidate Natacha Polony revendique 174 parrainages de maires ainsi que le soutien de Jean-Pierre Chevènement. Ces éléments s'inscrivent dans une campagne où chaque camp cherche à clarifier ses alliances avant l'échéance de 2027.