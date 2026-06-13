David Hockney : la joie de vivre d'un peintre légendaire

David Hockney, le peintre britannique le plus populaire, est mort à 88 ans. Retour sur une carrière marquée par la joie, les records et l'innovation.

David Hockney , le peintre britannique le plus populaire du monde, s'est éteint le 11 juin dernier à l'âge de 88 ans. Jusqu'à son dernier souffle, il est resté productif et artistiquement révolutionnaire, marquant l'histoire de l' art contemporain par son amour du public et ses records stratosphériques en ventes aux enchères.

Sa carrière, longue de plus de 70 ans, l'a mené du Royal College of Art de Londres aux musées les plus prestigieux de la planète, avec des taux de fréquentation sans précédent. Artiste virtuose et infatigable, il a travaillé au crayon, au pinceau et sur iPad, conquérant le cœur du grand public par sa curiosité prodigieuse, son identité assumée - il a toujours revendiqué son homosexualité - et un style figuratif toujours identifiable mais constamment renouvelé.

Sa vie a été un service à la joie de vivre, qu'il décelait dans l'éclaboussure d'un plongeon, l'intensité d'un regard ou les effets du temps sur son jardin normand. En 2017, la grande exposition rétrospective pour ses 80 ans a attiré plus de 620 000 visiteurs en quatre mois au Centre Pompidou, un record pour un artiste vivant.

Dans une interview en 2025, Hockney expliquait avec simplicité comment il abordait une variété de formes et de sujets : 'Vous pouvez percevoir ma main tout le temps. La main, c'est très important.

' Chaque trait de son dessin sur iPad était enregistré en capture vidéo. Il insistait : 'Je ne suis pas un artiste d'iPad, je suis juste un artiste qui utilise un iPad. Mais j'ai bien conscience de l'aspect révolutionnaire que cela représente.

' Son œuvre 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' a atteint 90 millions de dollars en 2018, record pour un artiste vivant à l'époque, légèrement battu depuis par une sculpture de Jeff Koons. Après plusieurs années en Normandie (2019-2023), où il observait la nature et travaillait avec acharnement sur le passage du temps, Hockney a co-réalisé en 2025 une exposition monumentale à la Fondation Vuitton.

Entre le 25 avril et le 1er septembre, l'exposition a accueilli 916 614 visiteurs, établissant un nouveau record de fréquentation pour un artiste vivant, dépassant même Dalí.

'Je crois qu'il faut de la joie dans les tableaux. J'aime croire qu'il faut de la joie, même si les choses tournent mal', confiait-il. En 2027, le Royaume-Uni célébrera ses 90 ans à travers plusieurs grandes expositions, transformées en hommage à un trésor national. Trésor partagé avec la France, qui l'avait fait officier de la Légion d'honneur le 31 décembre dernier.

Son secret ? Une célébration permanente de la vie, comme il le répétait : 'Je crois qu'il faut de la joie dans les tableaux. J'aime croire qu'il faut de la joie, même si les choses tournent mal.





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

David Hockney Peinture Art Contemporain Record Joie De Vivre

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le peintre britannique David Hockney est mort à l'âge de 88 ansDavid Hockney, immense figure de la peinture britannique contemporaine, est mort jeudi 11 juin à Londres à l’âge de 88 ans.

Read more »

Mort de David Hockney, artiste et peintre majeur du mouvement pop art et de l’hyperréalismeLe célèbre artiste britannique adepte des portraits et des paysages capables de brouiller la frontière entre photographie et peinture est décédé à l’âge de 88 ans.

Read more »

David Hockney : 'Pendant 65 ans, chaque jour, j'ai fait ce que je voulais faire'David Hockney, peintre, pour son exposition A Year in Normandie au musée de l'Orangerie à partir du 13 octobre, était l'invité de 7h50. Il nous a quitté le 11 juin 2026.

Read more »

Le peintre David Hockney est mort à 88 ansLe peintre britannique, grand amoureux de la France, s'est éteint à l'âge de 88 ans

Read more »