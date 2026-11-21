Le député David Habib est décédé le 19 novembre. Portrait d'un homme ayant transformé le Bassin de Lacq et laissé un héritage industriel majeur en Béarn.

David Habib, député de la Troisième circonscription des Pyrénées-Atlantiques, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi 19 novembre. Cet homme politique de premier plan a marqué de son empreinte l'histoire industrielle et sociale du Bassin de Lacq durant plus de trois décennies. Son décès brutal a provoqué une émotion profonde parmi ses pairs et la population locale.

Héritage industriel et reconversion du territoire

David Habib est considéré comme le pilier central de la reconversion du complexe gazier et chimique du Bassin de Lacq. Son acharnement a permis d'ancrer des acteurs majeurs comme Abengoa sur le territoire, selon le témoignage de Pierre Nergararian, l'ex-président de Chemparc. Didier Rey, maire de Lacq, souligne la volonté constante de David Habib de défendre les intérêts régionaux. Pour le maire de Lacq, cet engagement a été déterminant pour l'avenir économique de la zone.

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Parachutage politique dans le Béarn en 1983

La trajectoire de David Habib n'était pas prédestinée à cette terre industrielle au départ. Né à Paris le 16 mars 1961 de parents juifs tunisiens, sa famille s'installe rapidement à Pau. Diplômé de Sciences Po Bordeaux en 1983 à l'âge de 22 ans, il est propulsé candidat du Parti Socialiste pour le canton de Lagor en 1985. André Labarrère, son mentor politique, le positionne sur un terrain alors méconnu pour lui. Le nord du territoire étant déjà occupé par Jo Labazée à Thèze, Mourenx s'impose comme le point de chute idéal pour cet apprenti en politique.

Ascension rapide et mandate à Mourenx

Dès 1988, David Habib devient suppléant du député de la Troisième circonscription suite aux législatives. Un an plus tard, lors des municipales de 1989, il affronte le maire sortant de Mourenx, André Cazetien, lors d'un scrutin serré. Il talonne l'adversaire communiste de seulement 39 voix au premier tour. Après la fusion des listes, il devient premier adjoint à Mourenx. Il prend ensuite la présidence du district de Lacq, l'ancêtre de la communauté de communes, ouvrant la voie à une carrière locale durable qui durera près de vingt ans.

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Témoignages et reconnaissance de l'action locale

Les anciens collaborateurs et voisins politiques rendent hommage à son energy et sa capacité à convaincre. Louis Luchini, ancien maire socialiste de Jurançon, se souvient d'un jeune homme plein de fougue poussé par son mentor. Jacques Clavé, maire de Mont, note que sa fougue lui a permis de s'imposer rapidement dans le paysage politique béarnais. David Habib, alors âgé de 24 ans lors de sa première candidature, a su transformer son appétence pour les sujets techniques en un levier de développement territorial puissant.

Impact durable et deuils institutionnels

La disparition de David Habib est ressentie comme un tremblement de terre pour l'ensemble du Bassin de Lacq. Benjamin Moutet, maire d'Orthez, exprime sa tristesse face à cette perte. Jean-Yves Lalanne, ancien leader de la CGT du secteur avant de devenir maire de Billère, rappelle le soutien reçu de la part des élus proches du PS. L'héritage laissé par l'ancien maire de Mourenx reste indissociable de la transformation économique de la région après la fermeture progressive des activités historiques de l'ex-Elf Aquitaine.