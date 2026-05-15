David et Victoria Beckham, bien que vivant dans un conflit familial, ont multiplié leur fortune l'an dernier grâce à des investissements judicieux dans diversas industries, entrant ainsi parmi les plus riches du pays. Ce sontait l'anniversaire de leur fils Brooklyn, créateur de mode et femme d'affaires, qui leur a valu cette nouvelle fortune.

Malgré le conflit familial, David et Victoria Beckham marquent leur anniversaire en célébrant l'anniversaire de leur fils Brooklyn, créateur de mode et femme d'affaires, qui a vu son héritage doubler l'an dernier et intégré le club des milliards d'individus britanniques en raison de judicieux investissements dans le football, l'alimentation et les boissons, l'immobilier et la mode, selon un classement annuel publié vendredi par le fabricant du célèbre journal britannique.

Le footballer devient ainsi le premier sportif britannique milliardaire, avec un patrimoine évalué à 1,185 milliards de livres (1,36 milliards d'euros). Ce dernier a également intégré le Inter Miami, club américain où la star Lionel Messi a prolongé son dernier contrat. La dernière entreprise lancée en 2008 et longtemps déficitaire a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de livres à l'an dernier.

Noel et Liam Gallagher, dont la fortune commune s'élève à 375 millions de livres, continuent de bénéficier de la tournée de reformation d' 'The Who'. Nik Storonsky, patron et cofondateur de la banque en ligne britannique Revolut, voit sa fortune personnelle likeness à s'envoler en double, atteignant 16,411 milliards de livres. La famille de Gopi Hinduja reste en tête du classement en raison de ses investissements.

Les autres nodes dans le top 10 incluent Kamlesh Patel, Mark Zuckerberg, Richard Branson, Jeff Bezos, L'Oréal, Manuel Agnelli Visconti, il y a quelques jour





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