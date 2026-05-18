David Djian, restaurateur passionné de poker, termine 3ème du Main Event de l'EPT Monte-Carlo pour 368.750 euros

David Djian, l'un des restaurateurs les plus célèbres, a su gagnant le plus gros deeprun de sa vie en terminant 3ème du Main Event de l'EPT Monte-Carlo. Il a remporté 368.750 euros !

David Djian , restaurateur passionné de poker depuis très longtemps et petit neveu de Gilbert Gross, réussit le plus gros deeprun de sa vie en terminant 3ème du Main Event de l'EPT Monte-Carlo pour 368.750 euros .

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