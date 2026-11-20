Le ministre David Amiel s'oppose à la taxe de régularisation de Gabriel Zucman, prévoyant un choc fiscal inédit et une crise économique majeure pour la France.

Le ministre des Comptes publics, David Amiel, a fermement rejeté la proposition d'un impôt de régularisation sur les grandes fortunes défendu par l'économiste Gabriel Zucman. Interrogé vendredi sur Sud Radio, l'exécutif a qualifié cette initiative de " choc fiscal sans précédent " capable de provoquer une crise économique profonde en France.

Une opposition frontale à la proposition de Zucman

David Amiel a clairement indiqué qu'il n'était pas favorable à l'instauration de cette taxe exceptionnelle. Selon ses déclarations, une telle mesure ne représenterait pas un simple effort de la part des plus fortunés, mais constituerait la mise à terre de l'économie nationale. Il estime que l'approche actuelle doit privilégier la lutte contre les abus d'optimisation fiscale tout en maintenant la compétitivité.

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Un impact dévastateur selon le ministre des Finances

En comparant la proposition de l'économiste franco-américain à l'héritage fiscal de François Mitterrand en 1981, David Amiel souligne une amplification huit fois supérieure de la pression fiscale. Il avertit que cette taxe mettrait à plat des entreprises majeures comme Mistral AI, entravant ainsi la croissance et l'emploi, deux priorités essentielles du gouvernement actuel.

Les détails techniques du manifeste contre l'oligarchie

Le projet porté par Gabriel Zucman et une centaine de personnalités prévoit un impôt supplémentaire de 25 % sur les patrimoines dépassant la barre des 100 millions d'euros ou de dollars. Cet impôt de régularisation s'ajouterait à une taxe minimum de 2 % déjà controversée, dite " taxe Zucman ", qui avait été rejetée par le Parlement français précédemment.

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Des enjeux budgétaires cruciaux pour 2027

Cette dispute fiscale intervient dans un contexte de tension sur le Budget 2027, où le ministre estime nécessaires au moins 6 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Les auteurs du manifeste affirment que cette nouvelle taxe pourrait rapporter environ 250 milliards d'euros, soit près de 8 % du produit intérieur brut (PIB), corrigeant ainsi un niveau insuffisant d'imposition des ultra-riches.

Tensions politiques et attractivité économique

La contribution des très grandes fortunes cristallise actuellement les tensions à l'Assemblée nationale, tiraillée entre la recherche de recettes fiscales et la défense de l'attractivité économique du pays. À quelques mois du rendez-vous présidentiel, cet débat fiscal oppose violemment les partisans d'une redistribution forte aux défenseurs d'une politique de croissance industrielle.