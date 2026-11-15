David Amiel annonce une hausse salariale de 350 euros pour les fonctionnaires

David Amiel confirme une augmentation de 350 euros pour 1,35 million de fonctionnaires. Détails sur les bénéficiaires, les syndicats concernés et l'impact budgétaire.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel, a officiellement annoncé une revalorisation salariale ciblée pour les agents des bas échelons de la fonction publique. Cette mesure, qui concerne environ 1,35 million de fonctionnaires, vise directement à soutenir leur pouvoir d'achat face à l'inflation. L'augmentation moyenne se chiffre à 350 euros bruts par an, marquant une réponse concrète aux attentes des syndicats.

Détails de la revalorisation salariale

Cette hausse des points d'indice est spécifique aux premiers échelons de la grille des rémunérations. Pour illustrer l'impact concret, David Amiel a pris l'exemple d'un caporal sapeur-pompier au septième échelon. Pour ce profil précis, l'augmentation prévue s'élève à 600 euros bruts par an, dépassant ainsi la moyenne générale. Cette distinction montre que les montants varient selon la position exacte dans la grille indiciaire de chaque agent.

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Le gouvernement a insisté sur le caractère ciblé de cette mesure plutôt que généraliste. L'objectif est d'atteindre les revenus les plus modestes sans impacter excessivement l'ensemble du budget de l'État. Cette approche sélective permet de concentrer les efforts sur ceux dont la situation financière est la plus précaire, répondant ainsi à une demande sociale forte concernant la rémunération des métiers de terrain.

Position des syndicats et acteurs

Les organisations syndicales de l'intersyndicale de la fonction publique ont reçu Sébastien Lecornu pour discuter de ces enjeux. Cette rencontre réunissait la CGT, l'UNSA, la FSU, Solidaires, la CFE-CGC, la Fédération autonome de la fonction publique et les agents des trois versants. Les syndicats attendaient des annonces fermes sur les salaires pour calmer le mouvement social et valider les efforts du gouvernement.

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David Amiel a également proposé aux organisations syndicales un dialogue de moyen terme. Cette discussion portera sur la refonte complète des grilles de la fonction publique. L'idée est d'engager un travail structurel pour améliorer les carrières et les rémunérations sur le long terme, au-delà de la simple hausse ponctuelle annoncée. Ce compromis vise à apaiser les tensions tout en ouvrant la voie à des réformes plus profondes.

Impact budgétaire et conséquences

La mesure annoncée par le gouvernement représente un coût estimé pour les finances publiques. David Amiel a précisé que l'ensemble de cette revalorisation pèse un peu plus d'un milliard d'euros par an. Cet investissement massif illustre la priorité donnée par l'exécutif à la protection du pouvoir d'achat des agents publics. Cette somme vient s'ajouter aux autres dispositifs de soutien économique mis en place récemment.

Cette décision intervient dans un contexte de demandes syndicales pressantes concernant la revalorisation des métiers essentiels. Les agents des bas échelons, souvent confrontés à une dégradation de leur pouvoir d'achat, bénéficient ainsi d'un soutien direct. La mise en œuvre de ces points d'indice supplémentaires devrait permettre une amélioration tangible des fiches de paie des 1,35 million de fonctionnaires concernés dès les prochaines périodes de paie.