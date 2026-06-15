Face à l'échec du projet d'avion de combat européen SCAF, Dassault Aviation envisage un programme national franco-français pour son futur chasseur. Cette stratégie, défendue par l'expert James D. Touati (Le Loup de Zurich), présenterait trois avantages majeurs : rapidité d'exécution, souveraineté stratégique et rétention des gains économiques. Analyse des implications industrielles, financières et boursières.

L'échec annoncé du projet d' avion de combat européen du futur ( SCAF ) conduit Dassault Aviation à réévaluer sa stratégie. Plutôt que de persister dans un partenariat multinational parallysé par des rivalités industrielles et un manque de vision commune, le groupe français, concepteur du Rafale , songe à un programme purement national.

Cette orientation, vivement défendue par le consultant James D. Touati, alias le Loup de Zurich, repose sur trois piliers : accélération des décisions, indépendance stratégique totale et maximisation des retombées économiques sur le sol français. Le contraste avec les lenteurs et les incongruïtés du SCAF est saisissant. Alors que le SCAF devait incarner une Europe de la défense unie et souveraine, il se mue en symbole des impasses du consensus à vingt-sept.

Les désaccords structurants entre Dassault, qui souhaitait maîtriser l'intégralité de la conception, et Airbus Defence and Space du côté allemand, favorable à un partage industriel plus large, ont rendu le projet caduc. Continuer aurait relevé de l'illusion politique. À l'inverse, un programme franco-français élimine ces frictions. Il permet de réduire radicalement le nombre d'interlocuteurs, d'éviter les compromis qui diluent l'innovation et d'accélérer la mise au point des technologies critiques dans un domaine où le rythme des avancées est fulgurant.

Le deuxième avantage est strategic : fini les blocages à l'export potentiels, finie la dépendance vis-à-vis d'alliés parfois peu fiables, et finies les arbitrages politiques externes qui peuvent entraver la commercialisation d'un armement. La vente d'avions de guerre est un instrument de diplomatie aussi puissant qu'un levier économique. Contrôler entièrement son outil de défense, c'est maîtriser sa capacité à projeter son influence.

Enfin, le troisième bénéfice est industriel et social. La totalité de la chaîne de valeur, des marges aux emplois en passant par la propriété intellectuelle, reste ancrée en France. Cela signifie plus d'activité pour les sous-traitants tricolores, plus de brevets détenus par les entreprises françaises et un impact fiscal direct positif. Certes, le coût total serait plus élevé pour l'État français, mais la question n'est pas seulement budgétaire.

Elle est existentielle. Dans un monde géopolitique fragmenté, la souveraineté industrielle et technologique redevient une prime décisive. Le choix de l'indépendance n'est donc pas un repli mais un pari sur la maîtrise. Sur les marchés financiers, cette posture est déjà valorisée.

Les analystes de Jefferies, par exemple, soulignent le carnet de commandes record du Rafale et les perspectives du standard F5, ce qui les amène à recommand er l'achat des actions Dassault Aviation pour un investissement à moyen terme. Ce n'est pas la première fois que le titre est ainsi mis en lumière. Les publications comme Momentum, fameuses pour leurs analyses techniques et financières, ont plusieurs fois Theology des gains significatifs sur cette valeur depuis 2021.

Ce succès s'inscrit dans un contexte où le secteur de la défense attire l'attention des investisseurs, au-delà même des seuls constructeurs. Des groupes comme Thales ou des acteurs de la grande distribution comme Accor font aussi l'objet d'analyses pointues. Mais c'est bien Dassault Aviation qui cristallise actuellement le débat sur le modèle de souveraineté industrielle.

Son choix, s'il se concrétise, pourrait redéfinir l'architecture de l'aviation de combat en Europe et réveiller le débat sur la juste répartition des rôles entre nations. Pour l'instant, le marché semble en faire lecture positive, intégrant l'idée qu'un programme maîtrisé, même plus coûteux, est un atout dans la durée. C'est tout le sens de l'argument du Loup de Zurich : mieux vaut un projet cohérent et autonome qu'un compromis boiteux et dépendant.

Cette logique n'est pas seulement un rien technique, elle devient économique et financière





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