Dashlane reconnaît un piratage de coffres chiffrés

Dashlane a confirmé que des attaquants ont réussi à télécharger une copie des coffres chiffrés d'une vingtaine de clients. L'attaque a démarré le 31 mai, un week-end, comme souvent.

Dashlane reconnaît que des pirates ont aspiré les coffres chiffrés de moins de 20 utilisateurs après avoir cassé sa double authentification . Bonne nouvelle : vos mots de passe restent verrouillés.

Mauvaise : tout dépend de la force de votre mot de passe maître. Selon Dashlane, des attaquants ont réussi à télécharger une copie des coffres chiffrés d'une vingtaine de clients. L'attaque a démarré le 31 mai, un week-end, comme souvent. Les pirates ont visé la double authentification (le fameux code à usage unique qu'on reçoit pour confirmer une connexion).

Ils ont bombardé le système de Dashlane avec un logiciel qui teste toutes les combinaisons numériques possibles, en espérant tomber sur le bon code avant qu'il n'expire. Une fois passés, ils ont enregistré un nouvel appareil sur le compte, ce qui leur a permis de synchroniser et de récupérer le coffre. Dashlane affirme que ses propres systèmes n'ont pas été compromis : l'attaque a visé des comptes individuels, sur des abonnements personnels.

Voilà le point qui rassure : les coffres volés sont chiffrés et illisibles sans le mot de passe maître, que Dashlane ne stocke jamais en clair sur ses serveurs. Même l'entreprise est censée être incapable d'ouvrir votre coffre. Sur le papier, vos données restent protégées même si une copie traîne dans la nature. Si vous n'avez pas reçu de notification spécifique, votre coffre n'a pas été téléchargé.

Le hic, c'est ce que Dashlane glisse en fin de communiqué : les utilisateurs avec un mot de passe maître facile à deviner courent un risque plus élevé. Une fois la copie du coffre en poche, les pirates peuvent tenter de le déchiffrer hors ligne, à l'infini, sans alerter personne. Pas de limite de tentatives, pas de blocage. Si votre mot de passe maître est 'azerty123', ce n'est qu'une question de temps.

Si c'est une longue phrase unique, la tâche devient statistiquement irréaliste. En 2022, selon un scénario très similaire, les coffres chiffrés avaient été volés, protégés par le seul mot de passe maître. Sauf que la suite a été un désastre : la société de renseignement blockchain TRM Labs a lié au moins 35 millions de dollars de cryptomonnaies volées au craquage de ces coffres, parfois des années plus tard.

Les enquêteurs américains ont même rattaché un casse de 150 millions de dollars à cette fuite. En novembre 2025, l'autorité britannique de protection des données a infligé une amende de plus de 1,2 million de livres à LastPass. La différence d'échelle est énorme : LastPass parlait de millions de coffres, Dashlane d'une vingtaine. Mais le mécanisme de fond reste identique, et la leçon aussi.

Un coffre chiffré volé n'est pas une catastrophe immédiate, c'est une bombe à retardement dont le minuteur dépend de votre mot de passe maître. Pour aller plus loin, il est préférable d'avoir un mot de passe maître unique et impossible à deviner





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