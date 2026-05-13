Daryl Morey quittera les Philadelphia Sixers, Nick Nurse conservé à son poste

Les Philadelphia Sixers se séparent de leur président des opérations basket Daryl Morey après une élimination brutale face aux New York Knicks. L'entraîneur Nick Nurse, en revanche, reste à la tête de l'équipe pour une nouvelle saison, entouré de son noyau principale : Joel Embiid, Tyrese Maxey, Paul George et la jeune promesse VJ Edgecombe.

L'élimination des Philadelphia Sixers au deuxième tour des play-offs de NBA par un score de 0-4 face aux New York Knicks a déclenché une série de changements majeurs au sein de la franchise.

Selon des informations rapportées par ESPN, Daryl Morey, président des opérations basket depuis six saisons, ne sera pas reconduit dans ses fonctions après cette décevante sortie des play-offs. Morey, qui avait marqué l'histoire du offent précédents productions, est désormais contraint de laisser sa place.

En revanche, l'entraîneur Nick Nurse, qui dirige l'équipe depuis trois saisons, devrait être maintenu à son poste pour la saison à venir. Cette décision reflète la volonté des Sixers de conserver une certaine stabilité malgré une campagne de play-offs décevant. La direction de la franchise semble reconnaître que Nurse, malgré les difficulté récentes, a réussi à faire évoluer l'équipe avec une certaine efficacité.

Les défenseurs de la franchise devraient donc retrouver leur noyau principal pour l'année prochaine, avec le pivot Joel Embiid au cœur du projet sportif. Ce dernier, souvent critiqué pour ses performances en play-offs, pourrait bénéficier de la continuité apportée par Nurse. Embiid disposera de soutiens de taille avec le meneur Tyrese Maxey, l'ailier Paul George et la pépite VJ Edgecombe, qui a montré un potentiel prometteur durant la saison régulière.

Les Philadelphia Sixers, qui avaient réalisé une belle exploitation en éliminant les Boston Celtics au premier tour (4-3), espèrent désormais construire une équipe plus compétitive pour la saison à venir. La direction a déjà annoncé plusieurs pistes de travail, notamment l'amélioration du banc et l'ajout de joueurs défensifs pour répondre aux manques qui ont été évidents face aux Knicks.

La franchise a également parlé de la nécessité de renforcer l'aspect mental de l'équipe, souvent pointé du doigt lors des moments décisifs des play-offs. L'objectif est clairement de se projeter vers un retour en force lors de la prochaine saison, avec l'ambition de concourir pour le titre de NBA. Restés silencieux depuis la fin de la saison, les Sixers pourraient bientôt officialiser la nomination d'un nouveau président des opérations basket pour remplacer Daryl Morey





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