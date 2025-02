Darmanin Propose une Primaire pour 2027, Un Élément de Catalyseur dans l'Échiquier Politique

Le garde des sceaux Gérald Darmanin a remis sur le tapis la proposition d'une primaire pour désigner le candidat du camp présidentiel pour l'élection de 2027, ouvrant la possibilité aux Républicains présents dans le gouvernement. Cette proposition suscite des réactions diverses au sein du paysage politique français, notamment chez les proches d'Édouard Philippe qui envisagent une autre dissolution de l'Assemblée nationale.

Un nouveau feuilleton politique semble se dessiner à deux ans de la prochaine élection présidentielle. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin , a renouvelé jeudi 13 février sa proposition d'organiser une primaire pour désigner le candidat du camp présidentiel pour 2027, et de l'ouvrir aux Républicains qui participent au gouvernement. \« Nous avons, évidemment, vocation à travailler ensemble pour l'élection présidentielle.

Les LR subissent un paradoxe : leur mouvement ne représente aujourd'hui qu'une partie des votes des Français alors que le pays n'a jamais été aussi à droite. Aucun parti au gouvernement ne pourra donc gagner seul. Nous travaillons déjà très bien avec Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. C'est notre responsabilité collective pour la France de continuer à travailler ensemble et de construire une plateforme programmatique commune. » Il est vrai que les ambitions élyséennes se multiplient dans l'espace politique entre le Parti socialiste et le Rassemblement national. Le président d'Horizons s'est officiellement déclaré candidat en septembre 2024. Mais une vive concurrence est en gestation. Chez Renaissance, Gabriel Attal estime que son histoire avec les Français n'est pas terminée après son départ de Matignon. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, élude le sujet mais ne cache pas que cela pourrait l'intéresser. « Il est à fond ! Être Premier ministre l'aide à écrire un récit sur son destin national », observe un député du camp présidentiel. Enfin, chez Les Républicains, le ministre de l'intérieur, Bruno Retailleau, et le patron des députés LR viennent de s'engager dans une bataille pour la présidence du parti, étape importante pour leurs desseins respectifs, tandis que le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, se prépare déjà pour 2027. « Une fois pour toutes basta ! »sur France 5, s'en remettant aux sondages qui joueront les arbitres à l'automne 2026 pour mettre en valeur les favoris des Français. « De manière systématique, hors le cas de François Hollande après le retrait de Dominique Strauss-Kahn, au Parti socialiste en 2011, cela conduit à un échec ».La proposition de Darmanin n'enthousiasme pas davantage les proches d'Édouard Philippe, qui veut incarner une figure de rassemblement du centre et de la droite. « La primaire, c'est une machine à perdre. On n'a pas à se départager avec Renaissance. Cela ne nous concerne pas », estime une députée Horizons. Certains des soutiens de l'ancien premier ministre sont convaincus qu'il y aura une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale et s'y préparent en réactivant leurs candidats. Cette échéance électorale permettrait, selon eux, de faire émerger un candidat capable de fédérer les forces du centre et de la droite autour d'une vision partagée pour la France.





LaCroix / 🏆 25. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Primaire Élections Présidentielles Gérald Darmanin Emmanuel Macron Edouard Philippe Les Républicains Renaissance Horizons

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Darmanin propose une primaire ouverte aux Républicains pour 2027Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, propose une primaire ouverte aux Républicains pour désigner le candidat du camp macroniste à l'élection présidentielle de 2027, afin d'éviter un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Lire la suite »

Présidentielle 2027 : en évoquant une 'primaire' dans le camp Macron, Gérald Darmanin réveille des tensionsInvité de BFMTV, dimanche, le garde des Sceaux a lancé l'idée d'une primaire ouverte du camp macroniste aux Républicains. Seule manière, selon lui, d'éviter un second tour entre Jean-Luc Melenchon et Marine Le Pen.

Lire la suite »

Pour 2027, Darmanin appelle à une primaire du camp macronisteGérald Darmanin plaide pour une primaire du camp présidentiel en vue de la présidentielle de 2027 afin d'investir « le meilleur d'entre », craignant une division des voix et une élimination au premier tour face à une opposition uni.

Lire la suite »

Présidentielle 2027 : « Il faudra peut-être une primaire » dans le camp présidentiel, estime DarmaninInvité sur BFM, le ministre de la Justice a estimé qu'une primaire serait peut-être nécessaire si plusieurs candidats se manifestaient au sein du camp présidentiel

Lire la suite »

Présidentielle 2027 : Gérald Darmanin suggère l’organisation d’une 'primaire' dans le camp MacronInterrogé ce dimanche sur BFM, le ministre de la Justice dit souhaiter qu’une personnalité se dégage. Mais il n’exclut pas un recours à un processus de désignation interne d’un candidat.

Lire la suite »

Darmanin Envisage Une Primaire pour 2027Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a laissé entendre dimanche la possibilité d'organiser une primaire pour désigner le candidat de la droite et du centre pour la présidentielle de 2027. Il a soulignés les dangers d'une multitude de candidats et de l'absence de processus de sélection claire.

Lire la suite »