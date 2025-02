Darmanin Dénonce un « Procès Politique » Contre Bayrou dans l'Affaire Bétharram

Gérald Darmanin a qualifié de « procès politique » les accusations portées contre François Bayrou dans l'affaire des abus sexuels présumés à l'établissement catholique Notre-Dame de Bétharram. Le garde des Sceaux soutient le Premier ministre et appelle à une prise de conscience collective face à la pédocriminalité.

Gérald Darmanin , en déplacement dans les Bouches-du-Rhône, a dénoncé samedi 15 février un « procès politique » visant François Bayrou . Le Premier ministre est accusé par Mediapart d'être au courant d'abus commis à l'établissement catholique Notre-Dame de Bétharram (Pyrénées-Atlantiques) sans avoir agi, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale (1993-1997). Des accusations qu'il réfute.

« C'est un procès politique, d'ailleurs le fait que La France insoumise l'utilise politiquement et en profite pour demander la censure du gouvernement montre bien qu'ils se fichent de la violence faite aux enfants et font de la politique sur tout. C'est déplorable », a déclaré le garde des Sceaux depuis Aix-en-Provence. Dans son fief de Pau, le Premier ministre doit rencontrer ce samedi l'association des victimes de l'affaire concernant cet établissement catholique béarnais. Le parquet de Pau mène l'enquête depuis un an sur plus d'une centaine de plaintes visant des violences physiques, agressions sexuelles et viols qui auraient été commis au collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram entre les années 1970 et 1990. « Le fait que le Premier ministre fasse ce geste d'écoute est très important pour les victimes. Il a l'intérêt général chevillé au corps », a estimé Gérald Darmanin, concernant cette rencontre avec le collectif de victimes, avant de défendre le chef du gouvernement. « Qui peut penser que l'on puisse scolariser ses enfants dans une école quand on connaît les difficultés (qu'il y règne) ? », a questionné Gérald Darmanin. François Bayrou, originaire de la région, a scolarisé plusieurs de ses enfants dans cet établissement et son épouse y a enseigné le catéchisme. « Il y aura plus de moyens pour les parquets en général et pour le parquet de Pau en particulier », a promis Gérald Darmanin étant donné que le budget 2025 a été voté. « Nous devons prendre les violences faites aux enfants, la pédocriminalité, l'inceste, comme un continent caché », a-t-il encore jugé. Une manière de répondre aux demandes du collectif des victimes de Bétharram qui souhaite que la lutte contre les violences sexuelles devienne « une priorité nationale ».





Gérald Darmanin François Bayrou Affaire Bétharram Procès Politique Violence Sur Mineurs Pédocriminalité

