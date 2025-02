Dante prolonge avec Nice et vise le banc ?

Dante, capitaine des Aiglons, a prolongé son contrat avec l'OGC Nice pour une saison supplémentaire, jusqu'en 2026. Un choix justifié par sa performance sur le terrain et son ambition future, le menant vers le poste d'entraîneur.

À 41 ans, Dante se distingue par son âge avancé par rapport à certains entraîneur s de Ligue 1 , comme Will Still du Lens (31 ans) ou Didier Digard du Havre (38 ans). Cependant, cela n'empêche pas Dante d'afficher la même envie qu'à ses débuts. Sa passion intacte est alliée à une hygiène de vie soignée et à un professionnalisme reconnu de tous. Bien qu'il ait commencé sa carrière il y a plus de vingt ans au Brésil, Dante ne montre aucune trace de lassitude.

À tel point qu'il a décidé, avec ses dirigeants et son entraîneur, de poursuivre son aventure avec les Aiglons. Sa prolongation de contrat pour une saison supplémentaire, jusqu'en 2026, a été officialisée jeudi soir. Pour Franck Haise, Dante a toutes les qualités pour « devenir un très bon entraîneur ». « À 41 ans, il prolonge encore d’un an dans un club de Ligue 1 qui a des ambitions. Ce n’est pas pour lui faire plaisir », a commenté Franck Haise en conférence de presse vendredi. « Si on le prolonge, ce n’est pas juste pour dire qu’il va faire une dixième année et faire beau avec du papier cadeau. C’est parce qu’il est performant. On est alignés avec la direction du club. J’ai milité pour qu’il soit prolongé d’un an. Je le répète, ce n’est pas parce que c’est symbolique mais parce qu’il le mérite », a souligné le technicien niçois, convaincu que son capitaine fera ensuite un excellent entraîneur. La réflexion n’est pas nouvelle chez l’ancien joueur du Bayern et de Wolfsburg, qui s’est déjà lancé dans une formation pour mieux appréhender ce futur rôle. « Quand vous avez son expérience, sa capacité à parler plusieurs langues et son intelligence, ça fait déjà de bons atouts. Avec en plus la volonté de devenir entraîneur. Il ne passe pas ses diplômes juste pour passer le temps quand on a trois jours de repos », a ajouté Haise devant les médias. « Il a beaucoup de qualités pour devenir un jour un très bon entraîneur. C’est un autre métier, ça nécessite aussi un apprentissage et de l’expérience. L’expérience de joueur est utile mais l’expérience d’entraîneur est prépondérante et essentielle. En attendant, il y a une qualification européenne à aller chercher pour Dante et les Aiglons. Actuels troisièmes de Ligue 1, ils ont rendez-vous ce dimanche sur la pelouse du Havre (17h15)





