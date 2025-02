Dans la ville de Rakka, la population réclame un changement de régime

Deux mois après la chute de Bachar Al Assad, les populations locales contestent de plus en plus le contrôle exercé par les FDS dans les villes à majorité arabe comme Rakka. L’administration locale est critiquée pour son manque de transparence et son projet idéologique, jugé inapplicable aux habitants non kurdes.

Sur les murs dépouillés, gris et salis d'un atelier de couture niché dans le dédale de ruelles du centre de Rakka , quelques patrons semblent ne plus avoir été utilisés depuis des mois.

Youssef Omar, derrière sa petite machine à coudre manuelle, s'indigne : la gorge nouée par les larmes et la colère, il glisse avec un filet de voix : « Près de deux mois après la chute de Bachar Al Assad, le contrôle exercé par les FDS, à dominante kurde, sur les villes à majorité arabes situées dans la région autonome du Nord-Est syrien, comme Rakka, est de plus en plus contesté par les populations locales. Alors que les négociations se poursuivent entre les FDS et les nouvelles autorités de Damas afin de trouver un accord permettant l'unification de la Syrie, de nombreux Rakkaouis pointent les incohérences du promu par l'administration locale et appellent à une reprise en main de la région par le gouvernement intérimaire d'Ahmed Al Charaa. « Les FDS contrôlent la zone la plus riche de tout le pays en termes de pétrole, mais nous ne bénéficions d'aucune amélioration de nos conditions de vie », s'énerve Ahmed, pour qui les multiples destructions d'infrastructures par les frappes menées par la Turquie dans la zone ne suffisent pas à expliquer les restrictions d'accès aux services publics. Il compare en référence à l'ancienne poche d'opposition contrôlée par Hayat Tahrir Al-Cham dans le nord-ouest de la Syrie et régulièrement ciblée par le régime baasiste et la Russie. Autre important grief, le maintien de la conscription militaire par les FDS que beaucoup tentent d'éviter au risque d'être arrêtés. Muhammad, un jeune habitant, témoigne : « Chaque fois que je dois me cacher, je ne peux pas aller travailler et gagner de l'argent. J'espère que le service militaire sera rapidement supprimé ». L'espoir d'un « nouveau système » pour une Syrie unifiée Outre la conscription, la jeunesse de Rakka réprouve aussi le projet idéologique porté par les autorités de l'administration autonome. « Dans les écoles, c'est la philosophie d'Abdullah Öcalan qui est enseignée, des idées qui concernent les Kurdes, mais pas nous », souligne Khaled, un autre Rakkaoui, à propos du leader de la guérilla kurde du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dont l'idéologie sert de socle au modèle implanté dans le nord-est de la Syrie. « Nous avons l'impression de vivre sous occupation, d'être gouvernés par des gens et des idées qui ne viennent pas de la Syrie ! » Khaled ajoute : « Il existe beaucoup de frustrations vis-à-vis des programmes scolaires dont les diplômes ne sont reconnus nulle part ». Pour lui, comme pour les autres, la solution à l'ensemble de ces problèmes ne peut résider que dans l'établissement d'un système qui rassemble tous les Syriens. « Nous interpellons les autorités de l'administration autonome afin qu'ils trouvent un accord », insiste-t-il. « Mais les activistes qui critiquent les FDS se font souvent arrêter. Ils sont soit accusés de collaborer avec la Turquie, soit d'être affiliés avec des groupes islamistes », poursuit Khaled.





