Daniil Medvedev: La confiance renaissante avant l'Open 13 Provence

Daniil Medvedev, 8e mondial, aborde l'Open 13 Provence avec une certaine sérénité malgré un début d'année 2024 marqué par un manque de victoires. Le Russe exprime sa confiance dans son potentiel et sa détermination à retrouver son meilleur niveau.

En baisse de forme depuis quelques mois, Daniil Medvedev , 8e joueur mondial et tenant du titre en 2021, aborde l' Open 13 Provence avec une certaine sérénité. Malgré un calendrier 2024 qui n'a encore offert aucune victoire en tournoi, le Russe exprime une confiance renouvelée dans son potentiel. « Je me sens plutôt bien, ce qui peut paraître surprenant étant donné que je ne suis pas toujours en confiance.

Je sens que je ne suis pas très loin de retrouver mon meilleur niveau et de réaliser de meilleurs résultats. La question est : où cela se produira-t-il ? À Marseille, à Doha la semaine prochaine, à Dubaï ou à Indian Wells ? Chaque semaine est une nouvelle opportunité », confie-t-il. Medvedev évoque une bonne préparation en pré-saison et des entraînements effectués avant le tournoi de Rotterdam, soulignant que la clé réside simplement dans la conquête de plus de matchs. Le joueur apprécie également la proximité de l'Open 13 Provence avec son domicile, permettant à sa femme de l'accompagner et de faciliter les déplacements. « C'est toujours plus agréable de ne pas prendre l'avion, » explique-t-il. Le séjour à Marseille lui offre l'occasion de découvrir de nouveaux restaurants et d'apprécier la beauté du Vieux-Port. L'ancien coach de Medvedev, Gilles Simon, a récemment quitté l'équipe. Medvedev souligne l'apport de Simon, tout en reconnaissant les différences de vision et la nécessité de trouver un nouvel entraîneur avec qui il peut se connecter davantage. Medvedev vise également de retrouver le chemin du succès en tournoi, soulignant l'importance de cette victoire pour sa confiance et sa motivation. « Pour moi, c'est très important. », affirme-t-il. Bien qu'il reconnaisse l'importance de remporter des titres, il souligne que la progression de son jeu et la conquête de plus de matchs sont des objectifs prioritaires. « Quand je retrouverai mon vrai niveau, peut-être que je gagnerai plus de matchs, plus facilement et les titres reviendront », conclut-il avec optimisme.





