Daniel Sees the Failure of Juventus and Milan as Symbol of Italian Football's Decline

The host of the show, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, and their team are celebrating the 20th anniversary of the show. They have prepared many surprises for the audience. The show will be hosted by Nicolas Jamain on 'Génération After' from 20:00 to 22:00. The show will also feature debates and interviews with renowned football experts.

Daniel voit l'échec de la Juve et du Milan comme le symbole de la décadence du foot italien – 25/05L’ After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison !

A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport !

L'After foot, c'est LE show d'après-match et surtout la référence des fans de football depuis 19 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC. L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison !

A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europ





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football Italian Football Juve Milan After Foot Gilbert Brisbois Daniel Riolo Nicolas Jamain Walid Acherchour Kevin Diaz Jimmy Braun Jennifer Mendelewitsch Elton Mokolo Eric Di Meco Emmanuel Petit Jérôme Rothen Lionel Charbonnier Jean-Louis Tourre Best-Of RMC La Radio Du Sport After Foot Show D'après-Match Référence Des Fans De Football Rencontres Réactions Conférences De Presse Débats Supporteurs Experts De L'after Auditeurs RMC

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Féria de Nîmes 2026 : Emilio de Justo brille, Sébastien Castella se relance, Daniel Luque s'affirmeCe dimanche 24 mai 2026, Emilio de Justo et Sébastien Castella sont sortis en triomphe à l'issue de la corrida de l'après-midi. Résumé.

Read more »

Daniel Riolo et Moundir Zoughari : un rendez-vous poker sur RMCUn show en direct tous les dimanches à minuit avec Daniel Riolo et Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC !

Read more »

Daniel Riolo et Moundir Zoughari : un rendez-vous poker hebdomadaire sur RMCUn show hebdomadaire de Daniel Riolo et Moundir Zoughari, deux professionnels du poker, qui partagent leurs conseils, actualités et tournois avec les passionnés de poker sur RMC.

Read more »

La vie familiale riche de Daniel GuichardLes sept enfants et trois épouses de Daniel Guichard : Retour sur sa vie familiale avec ses femmes et ses enfants

Read more »