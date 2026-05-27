Daniel Riolo analyse la situation de Pocognoli à Monaco et les rumeurs Genesio à Marseille

Daniel Riolo commente le possible départ de Pocognoli de Monaco, évoque l'intérêt de Marseille pour Genesio, et s'interroge sur le pari Davide Ancelotti au LOSC.

Dans le dernier épisode de l'After Foot, Daniel Riolo a donné son avis sur la situation de Sébastien Pocognoli , l'entraîneur de l'AS Monaco, qui serait proche de la sortie.

Selon Riolo, cette décision n'est pas surprenante compte tenu des résultats mitigés du club monégasque cette saison. Pocognoli, arrivé en cours de saison, n'a pas réussi à stabiliser l'équipe, et les dirigeants semblent chercher un profil plus expérimenté. Riolo a souligné que le football est impitoyable et que les entraîneurs sont souvent jugés sur des périodes très courtes.

Il a également évoqué le nom de Bruno Genesio, actuellement sans club, comme une piste sérieuse pour le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Fabrice, consultant de l'émission, a confirmé que Genesio est la priorité du duo Richard/Lorenzi à la tête de l'OM. Riolo a expliqué pourquoi il préférerait voir Genesio à Marseille plutôt qu'à Monaco, insistant sur le projet sportif marseillais et l'ambition du club.

Selon lui, Genesio a l'expérience et la capacité de gérer un club avec une forte pression médiatique, ce qui correspond parfaitement à l'OM. En parallèle, les discussions de l'After Foot ont également porté sur le président de l'OM, Florent Gautreau, qui a utilisé un discours préparé par ChatGPT pour s'adresser aux supporters. Cette initiative a suscité des réactions mitigées, certains y voyant un manque d'authenticité, tandis que d'autres saluent l'innovation.

Daniel Riolo a trouvé cela intrigant et a estimé que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le football pourrait se généraliser. Un autre sujet abordé a été le possible pari du LOSC sur Davide Ancelotti, fils de Carlo Ancelotti, pour prendre les rênes de l'équipe. Riolo s'est dit intrigué par cette possibilité, rappelant que Davide a déjà une expérience en tant qu'adjoint et qu'il pourrait apporter un regard neuf.

Cependant, il a aussi mis en garde sur les risques de confier un tel poste à un jeune entraîneur sans expérience en tant que numéro un. L'émission a également rendu hommage à ses 20 ans d'existence, avec des chroniqueurs historiques et de nouveaux visages. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute l'équipe ont présenté les nouveautés de la saison, dont le retour de Carine Galli et la mise en place de nouvelles tranches horaires.

Les auditeurs ont pu retrouver les débats passionnés et les invités prestigieux qui font la renommée de l'After Foot. Les soirs de match, l'After Live propose une couverture en direct des rencontres, avec des analyses pointues et des réactions à chaud. Cette émission reste un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de football, mêlant informations, débats et convivialité.

Les supporters de l'OM et de Monaco suivront avec attention les prochains développements concernant leurs entraîneurs, tandis que le LOSC pourrait surprendre en misant sur la jeunesse. En attendant, les spéculations continuent et l'After Foot est là pour les décortiquer





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