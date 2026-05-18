Dani Carvajal, capitaine du Real Madrid et formé au club, a officialisé lundi son départ au terme de l'exercice en cours. Il sera honoré samedi dernier match de la saison au stade Santiago-Bernabeu.

Dani Carvajal quitte le Real Madrid après treize saisons et sera honoré samedi dernier match de la saison au stade Santiago-Bernabeu. L'Espagnol, formé au club, a officialisé lundi son départ au terme de l'exercice en cours.

Dani Carvajal est une légende et un symbole du Real Madrid et de son centre de formation. Il a toujours incarné les valeurs du Real Madrid, ce club qui est et restera toujours sa maison. Dani Carvajal a disputé 450 matches avec le club et remporté 27 titres, dont 4 Liga et 6 Ligue des champions. Il a notamment été élu meilleur joueur de la finale de C1 2024 face au Borussia Dortmund (2-0), où il a inscrit un but.

Cette année-là, où il avait aussi remporté l'Euro avec l'Espagne, il avait terminé 4e au vote du Ballon d'Or derrière Rodri (1er) et ses coéquipiers Vinicius Junior (2e) et Jude Bellingham (3e)





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