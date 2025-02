Danemark domine la France et remporte un sixième titre européen consécutif

L'équipe de Danemark de badminton a remporté le Championnat d'Europe par équipes mixtes, battant la France 3-0 en finale à Bakou. Ce succès marque leur sixième titre consécutif dans cette compétition, les consolidant comme les rois incontestés de l'épreuve.

Le Danemark a dominé l'équipe de France (3-0) en finale du Championnat d'Europe par équipes mixtes, ce dimanche à Bakou. Les Scandinaves décrochent ainsi un sixième titre consécutif dans la discipline, confirmant leur statut de rois incontestés de l'épreuve. \Dimanche à Bakou (Azerbaïdjan), les Danois, quintuples tenants du titre européen par équipes mixtes, ont surclassé l'équipe de France .

Dans un remake de la finale des deux derniers Championnats continentaux (2021 et 2023), les Bleus n'ont pas réussi à déjouer la mécanique danoise. À la hauteur et tout près de l'exploit à Aire-sur-la-Lys il y a deux ans (défaite 3-2), l'équipe de France était très loin du compte ce dimanche. \Lancée par le double mixte Delphine Delrue/Thom Gicquel, son atout maître dans cette opposition, l'équipe de France espérait bien faire la course en tête dans cette finale. Mais la paire française s'est inclinée en trois sets (21-11, 18-21, 21-15) face au tandem Amalie Magelund/Jesper Toft. Un début de match manqué, un Jesper Toft comme au récital au service sur le premier set et les Bleus étaient d'entrée dans le dur. Même s'ils parvenaient à revenir à une manche partout, les Français étaient à nouveau dépassés par un tandem danois plus solide et plus agressif dans le troisième set. Alex Lanier a résisté mais s'est incliné face au n°2 mondial, Anders Antonsen, vainqueur en deux sets serrés (21-19, 21-18). Le Caennais pourra peut-être regretter un mauvais jugement à 20-19 dans le premier set alors qu'il venait d'effacer quatre balles de set et qu'il semblait capable d'inverser le momentum. À 2-0, les probabilités de renverser la finale étaient désormais très faibles. L'espoir allait même s'envoler aux premiers volants du simple femmes. Dans ce match, la n°1 française, Léonice Huet (63e mondiale) était submergée d'un bout à l'autre par la puissance de Line Christophersen (36e mondiale), dont le jeu offensif mettait à mal l'endurance de la Tricolore, battue en deux sets sans suspense (21-16, 21-12). Les Bleus doivent donc se contenter de la médaille d'argent.





