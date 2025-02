Dan Biggar, l'âme de Toulon, guide le RCT vers le sommet du Top 14

Le RCT Toulon s'impose à Béziers face à Montpellier (30-38) grâce à un drop décisif de Dan Biggar. Les Toulonnais rejoignent Bordeaux en tête du classement, tandis que Montpellier perd une occasion précieuse d'intégrer le top 6.

Dan Biggar a encore prouvé son efficacité décisive ce samedi. Alors que Montpellier menaçait de revenir sur Toulon dans les dernières minutes de la 16e journée du Top 14 , l'ouvreur gallois a réussi un drop gagnant qui a donné 8 points d'avance à son équipe. Grâce à cette victoire à l'issue d'un match mené quasiment de bout en bout (30-38), les Toulon nais rejoignent Bordeaux en tête du championnat. La belle saison de Toulon vient de prendre un nouveau tournant.

Le RCT s’est imposé samedi à Béziers contre Montpellier (30-38), glanant par la même occasion un septième succès sur les huit dernières journées de Top 14. Opportunistes en première période (10-17), les Varois ont su conserver leur avantage dans une seconde mi-temps plus débridée et riche en points. Ils rejoignent ainsi Bordeaux tout en haut du classement tandis que Montpellier, qui enchaîne un deuxième revers de rang, manque l’occasion d’intégrer le top 6.La délocalisation forcée au stade Raoul Barrière de Béziers n’a donc pas souri au MHR, qui a raté l’opportunité d’entrer dans le wagon des qualifiables. Tombé sur un Toulon en confiance et sûr de sa force, Montpellier a opposé une belle résistance et un livré un beau combat mais peut s’en vouloir d’avoir pêché sur le secteur clé des renvois. Par trois fois, les Héraultais ont encaissé des points après en avoir marqué. Par attentisme d'abord, directement après avoir planté le premier essai du match, comme foudroyés par une relance tranchante de Marius Domon bonifiée par Baptiste Serin (15e). Puis sur une erreur d’appréciation de Florian Verhaeghe, qui s’est troué juste avant la pause en voulant réceptionner un renvoi, erreur qui a profité in-fine à Jérémy Sinzelle (40e). Et enfin au retour des vestiaires, encore une fois juste après avoir grignoté du terrain par la botte de Stuart Hogg, en se faisant pénaliser dès la réception du malheureux Verhaeghe (44e). Soit 17 points encaissés sur ces renvois mal gérés qui ont coûté le match à Montpellier. Et mis le pied à l’étrier à cette équipe toulonnaise particulièrement costaud qui en a profité à plein. Pour une victoire finale nette qui offre au manager varois Pierre Mignoni et à son équipe de nouvelles perspectives.Assuré de rester dans les deux premiers au soir de cette 16e journée, Toulon va désormais chercher à consolider cette position en cette période internationale où les deux autres locomotives du Top 14, Toulouse et Bordeaux sont largement amputées. Le champ des possibles est grand ouvert sur la Rade





