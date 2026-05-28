Les interprètes emblématiques de Roméo et Juliette dans la comédie musicale ont une nouvelle fois clarifié la nature de leur relation lors de leur passage dans l'émission Quotidien. Entre amitié solide et complicité professionnelle, ils mettent fin aux spéculations qui durent depuis vingt-cinq ans.

Depuis vingt-cinq ans, les questions se succèdent : Damien Sargue et Cécilia Cara , qui ont interprété Roméo et Juliette dans la célèbre comédie musicale , ont-ils vécu une véritable histoire d'amour en dehors de la scène ?

Cette interrogation récurrente a trouvé une nouvelle fois une réponse lors de leur passage dans l'émission Quotidien sur TMC. Les deux comédiens, encore très liés, ont clarifié la nature de leur relation, qui s'apparente avant tout à une profonde amitié teintée d'une complicité professionnelle indéfectible.

En effet, la romance supposée entre les deux artistes reste un sujet inépuisable pour le public et les médias, alimenté par la puissance de leurs personnages et la réalité de leur jeune âge lors de leur première rencontre. Cécilia Cara n'avait que seize ans, tandis que Damien Sargue en avait dix-huit, ce qui a Sans surprise, ils ont une nouvelle fois démenti toute relation amoureuse passée ou présente.

Se Mastodonte de la scène française, la comédie musicale Roméo et Juliette, de Gérard Presgurvic, a propulsé ces deux jeunes talents au sommet de leur art en 2001. Leur alchimie palpable sur scène a sans doute contribué à entretenir le mythe. Mais la réalité, comme l'explique Damien Sargue, est tout autre : la vie et leurs projets respectifs les ont souvent séparés, sans pour autant altérer le plaisir qu'ils ont à se retrouver pour reprendre ces rôles iconiques.

Leur retour sur les planches, vingt-cinq ans après la créationoriginelle, en est la preuve la plus éclatante. Cette longévité artistique est le fruit d'une amitié solide et d'un respect mutuel absolu. Lors de l'interview, le comédien a d'ailleurs rappelé avec une pointe d'humour que les gens croient souvent ce qu'ils veulent, et que sa vie personnelle est comblée par sa famille. Cécilia Cara, pour sa part, n'a pas caché son émotion et son grand sourire en commentant ces rumeurs persistantes.

Leur complicité actuelle, qui perdure depuis des décennies, repose sur une joie immense à travailler ensemble, une alchimie qui transcende le simple cadre professionnel pour devenir une véritable relation de senescence. Ils évoquent ainsi le bonheur de se retrouver, même après des années d'éloignement, avec la même passion pour ce récit shakespearien.

Cette interview intervient alors que les deux artistes préparent ou viennent de terminer une série de représentations de ce spectacle mythique, un défiphysique et émotionnel qu'ils relèvent avec une energie qui force l'admiration. Leur témoignage est aussi un pied de nez aux nombreuses spéculations médiatiques qui accompagnent souvent les duos d'acteurs à l'écran comme à la ville.

En somme, l'histoire de Damien Sargue et Cécilia Cara est avant tout celle d'une amitié professionnelle rare et précieuse, forgée dans le feu de la création et entretenue par le temps. Leur démenti, quoique souvent répété, reste nécessaire pour rétablir une vérité sometimes déformée par l'imagination collective. Leur héritage artistique commun, incarné par Roméo et Juliette, surpass amplement les rumeurs de romance, pour devenir un symbole de la magie du théâtre et de la persévérance des artists





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